Başsavcı Çokdinç'ten Rektör Gür'e ziyaret

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı Mustafa Kemal Çokdinç, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür'ü ziyaret etti.



Geçtiğimiz günlerde Gaziantep'e atanan Başsavcı Cokdinç'i makamında ağırlayan Rektör Prof. Dr. Ali Gür, GAÜN'ün 4 bin 200'ü dünyanın 104 ülkesinden gelen uluslararası öğrenciler olmak üzere yaklaşık 52 bin öğrenciye ev sahipliği yapan bir üniversite olduğunu belirtti. Rektör Gür, "Üniversitemiz Türkçe, İngilizce ve Arapça eğitim yapan Türkiye'nin ilk üniversitesi olup, kentiyle bütünleşen, Türkiye'deki diğer üniversitelere örnek projelere imza atan bir üniversitedir. Gaziantep Üniversitesi, iyi öğrenci yetiştirmenin yanı sıra, vatanını seven, milli- manevi değerlerine bağlı bir gençlik için çaba sarf eden, dünyanın en önemli değerlendirme kuruluşlarının en iyi üniversite sıralamalarında yer alan ve sosyal sorumluluklarını da yerine getiren bir üniversitedir" dedi.



Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı Mustafa Kemal Çokdinç de, Gaziantep'in gerek coğrafi konumu, gerekse ekonomik gücüyle önemli bir kent olduğunu belirterek, "Böyle önemli bir kentin de bu tür özellikleri taşıyan bir üniversitesinin olması onur verici" diye konuştu. - GAZİANTEP