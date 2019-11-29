Son Dakika Haberleri: Başsavcı'dan Sivasspor'a tebrik ve destek
Son Dakika Spor Başsavcı'dan Sivasspor'a tebrik ve destek - Son Dakika Spor

Başsavcı'dan Sivasspor'a tebrik ve destek

6 saat önce

Sivas Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, Süper Lig'in lideri DG Sivasspor kulübünü ziyaret ederek hem tebrik etti hemde Kaşımpaşa maçı için başarılar dilediBaşsavcı Uğurlu, ziyarette Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve kulüp yöneticileri ile bir araya geldi.

Başsavcı'dan Sivasspor'a tebrik ve destek, System.String[]

Sivas Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, Süper Lig'in lideri DG Sivasspor kulübünü ziyaret ederek hem tebrik etti hemde Kaşımpaşa maçı için başarılar diledi


Başsavcı Uğurlu, ziyarette Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve kulüp yöneticileri ile bir araya geldi.


Ziyarette konuşan Uğurlu, Sivasspor'un ligdeki iyi gidişatını değerlendirerek teknik ekip ve futbolcuları tebrik etti. Uğurlu, ayrıca yarın oynanacak olan Kasımpaşa maçı için Sivasspor'a başarılar diledi.


Günün anısına Otyakmaz ve Çalımbay, Uğurlu'ya kırmızı-beyazlı forma hediye etti. - SİVAS

Sivasspor, Başsavcı, Sivas, Spor

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 05:34 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Dolar güne 5,76'dan başladı! İşte son durum
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Rekor kıran Shane Larkin: Okyanusa taş atıyor gibi hissettim Gençlerbirliği ile Yeni Malatyaspor 3-3 berabere kaldı!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.11.2019 00:18:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başsavcı'dan Sivasspor'a tebrik ve destek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]