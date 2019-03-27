Son Dakika Haberleri: Başsavcı Dönertaş, Adü Rektörü Aldemir'i Ziyaret Etti

Başsavcı Dönertaş, Adü Rektörü Aldemir'i Ziyaret Etti

1 saat önce

Nazilli Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Dönertaş Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'i makamında ziyaret etti.

Başsavcı Dönertaş, Adü Rektörü Aldemir'i Ziyaret Etti, System.String[]
Nazilli Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Dönertaş Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'i makamında ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, ülkemizin milli menfaatleri doğrultusunda bilimsel, teknolojik ve ekonomik kalkınmasına öncülük edecek projeler üretip hayata geçirmek için çalışacaklarını ifade etti. Örf adetlerine bağlı, milletini, vatanını ve devletini seven gençler yetiştirme misyonunu önemsediklerinin altını çizen Rektör Aldemir, "Üniversitemizin önceliği, öğrencilerinin değişen dünyada her güçlüğe ve yeniliğe hızla uyum sağlayabilme yeteneğine sahip, açık görüşlü, derinlikleri olan bireyler olarak hayata atılmalarını sağlamaktır" dedi.

Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'e başarılar dileyerek görevinin hem üniversite, hem de ilimiz için hayırlı olmasını temenni eden Nazilli Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Dönertaş, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nin Aydın için büyük bir şans olduğunu söyledi. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 08:09 Kaynak: İHA

Adnan Menderes Üniversitesi, Nazilli, Selçuk, Güncel
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