Başsavcı Dönmez, babası izolasyonda olan çocuğa cübbesini giydirdi - Son Dakika

VAN Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, koronavirüs tedbirleri kapsamında 18 gündür izolasyonda olan M Tipi Cezaevi'nde İnfaz Koruma Başmemuru Ercan Dağ'ın ailesini ziyaret ederek, oğlu Furkan'a cübbesini giydirdi.

Cumhuriyet Başsavcısı Dönmez, koronavirüs tedbirleri kapsamında 18 gündür izolasyonda bulunan M Tipi Cezaevi'nde İnfaz Koruma Başmemuru Ercan Dağ'ın evine gitti. Beraberindeki cezaevlerinden sorumlu Cumhuriyet Savcısı Soner Erden, M Tipi Cezaevi 1'inci Müdürü Kemal Ertuş, 2'nci Müdürler Vezir Güneş ve Zeynel Abidin Portakal ile izolasyon sürecinde olan Dağ'ın evini ailesini ziyaret eden Başsavcı Dönmez, babası izolasyonda olan Furkan'a cübbesini giydirdi.Dönmez, Furkan'ın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayarak, izolasyonda olan babasıyla görüntülü görüştürdü. Başsavcı Dönmez, bu süreçte tüm memurların yanında olduklarını ve gerekli desteği sunduklarını belirtti.