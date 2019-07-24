Başsavcı Dönmez'den, '24 Temmuz gazeteciler ve basın bayramı' mesajı
1 saat önce
Van Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, "24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı" dolayısıyla tebrik mesajı yayımladı.
Van Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 01:21 Kaynak: İHA
Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, "24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı" dolayısıyla tebrik mesajı yayımladı.
Başsavcı Oğuzhan Dönmez mesajında, "Kamuoyunun bilgilendirilmesinde çok önemli bir görev üstlenen basın kuruluşlarımız ve bu kuruluşlarda görev yapan gazetecilerimize gerek yerel, gerekse ulusal anlamda doğru ve güvenilir bilgiler ışığında kamuoyunun aydınlatılmasını sağladıkları için teşekkür eder, 111. yıldönümünde ilimizde görev yapan basın mensuplarımızın ve tüm basın camiasının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını tebrik ederim" dedi. - VAN
Sınırda donarak ölen sığınmacıların cesedi ortaya çıktı: Bazıları hayvanlarca parçalanmış Suriyeliler sınır kapılarına akın etti! İzdiham yaşandı Günlük burç yorumları 24 Temmuz 2019 Çarşamba (Haftalık burç yorumları) Son dakika! Mevlüt Çavuşoğlu: Sabrımız kalmadı, ABD'nin önerileri bizi tatmin etmedi