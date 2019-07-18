Başsavcı Dönmez'e tebrik ziyareti
1 saat önce
Hakimler ve Savcılar Kurulu kararnamesiyle Van'a atanan Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez'e tebrik ziyaretleri devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 02:08 Kaynak: İHA
Hakimler ve Savcılar Kurulu kararnamesiyle Van
'a atanan Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez'e tebrik ziyaretleri devam ediyor.
Van Valisi Mehmet Emin Bilmez
, Van İl Jandarma
Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan ve Van İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat
Ekici, Van Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez'i ziyaret ederek, hayırlı olsun dileklerinde bulundu.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başsavcı Oğuzhan Dönmez, güzel temenniler için teşekkür etti. - VAN
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