Son Dakika Haberleri: Başsavcı Dönmez'e tebrik ziyareti
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Başsavcı Dönmez'e tebrik ziyareti

1 saat önce

Hakimler ve Savcılar Kurulu kararnamesiyle Van'a atanan Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez'e tebrik ziyaretleri devam ediyor.

Başsavcı Dönmez'e tebrik ziyareti, System.String[]
Hakimler ve Savcılar Kurulu kararnamesiyle Van'a atanan Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez'e tebrik ziyaretleri devam ediyor.

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Van İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan ve Van İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, Van Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez'i ziyaret ederek, hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başsavcı Oğuzhan Dönmez, güzel temenniler için teşekkür etti. - VAN
Emin Bilmez, Başsavcı, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 02:08 Kaynak: İHA
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