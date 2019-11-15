Başsavcı Dursun, hükümlülerle birlikte fidan dikti

'Geleceğe Nefes Ol' projesi kapsamında eş zamanlı olarak gerçekleştirilen toplam 11 milyon fidan dikimi kampanyasına Sakaryalı hükümlüler de destek verdi. Proje kapsamında Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Lütfi Dursun Denetimli Serbestlik hükümlüleri ile birlikte fidan dikti.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan himayesinde eş zamanlı olarak 81 ilde 2023 noktada 'Geleceğe Nefes' kampanyası kapsamında ülkenin dört bir yanında 11 milyon fidan dikimi gerçekleştirilirken Sakarya'da da 36 lokasyonda eş zamanlı olarak 87 bin fidan toprakla buluştu.



Ferizli ilçesi bölgesinde bulunan dikim sahasında Denetimli Serbestlik Müdürlüğü için ayrılan alana 50 hükümlü ile birlikte bin fidan, Camili Mahallesi bölgesinde bulunan diğer lokasyondaki dikim sahası ve Geyve Açık Ceza İnfaz Kurumunda bulunan 40 hükümlü ile birlikte 800 fidan dikimi gerçekleşti. Programın devamında ise Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Lütfi Dursun tarafından Denetimli Serbestlik hükümleri ile birlikte Sakarya Adalet Sarayı önünde vatandaşlara 250 adet fidan dağıtımı da gerçekleştirildi.



Düzenlenen törene Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Lütfi Dursun, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Erhan Sağlam, Cumhuriyet Savcısı Yavuz Ceylan, Cumhuriyet Savcısı Emrullah Eryılmaz, Sakarya Denetimli Serbestlik Müdürü Kenan Porgalı, Geyve Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Temel Göğüş ve Denetimli Serbestlik Müdürlüğü personelleri ile hükümlüler katıldı.



Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Lütfi Dursun, "'Geleceğe Nefes Ol' kampanyasının hükümlülerin topluma kazandırılmasında, orman sevgisi ve bilincinin oluşturulmasında önemli katkılar sağlayacağını, hükümlülerin topluma karşı aidiyetlerinin pekişmesi için de önemli bir fırsat olduğunu düşünüyoruz" dedi. - SAKARYA