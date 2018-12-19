Son Dakika Haberleri: Başsavcı Ercan, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Öğrencileriyle Bir Araya Geldi

Başsavcı Ercan, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Öğrencileriyle Bir Araya Geldi

2 saat önce

Bilecik Cumhuriyet Başsavcısı Ercan Ceylan, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünün düzenlediği konferansta Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi öğrencileriyle bir araya geldi.

Başsavcı Ercan, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Öğrencileriyle Bir Araya Geldi, System.String[]
Bilecik Cumhuriyet Başsavcısı Ercan Ceylan, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünün düzenlediği konferansta Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi öğrencileriyle bir araya geldi.

'Adalet Mülkün Temelidir' konulu söyleşinin açılışında konuşan Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş, öğrencilerin derslerde öğrendikleri bilgilerin yanında, Başsavcı Ceylan gibi seçkin bir konuğun söyleyeceklerinin de son derece önemli ve yol gösterici olacağını ifade etti. Söyleşinin, öğrencilerin kariyer planlamalarında bir basamak olacağına inandığını belirten Rektör Taş, Başsavcı Ceylan'a programa katıldıkları için şükranlarını sundu ve konferansı organize eden Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi hocalarına ve söyleşiye yoğun katılım gösteren öğrencilere teşekkür etti.

Konferansın başında Türkiye'de adalet sisteminin bugünkü durumuyla ilgili bilgiler veren Ercan Ceylan, 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında adalet teşkilatı içinde çok ciddi bir tasfiye süreci yaşandığını ve hakim ve savcı sayısının 5 bine kadar düştüğünü ifade etti. Devletin bu açığın kapanması için zamanında reaksiyon gösterdiğini ve hakim ve savcı sayısının bugün itibarıyla 20 bine yaklaştığını belirten Başsavcı Ceylan, bu zor süreçte herkesin elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığını ve bundan sonra adalet sisteminin giderek daha iyi çalışır hale geleceğini söyledi.

Konferansın tek taraflı bir konuşma yerine soru-cevap şeklinde devam etmesinin daha faydalı olacağını ifade eden Başsavcı Ceylan, öğrencilerin sorularına içtenlikle yanıt verdi. Söyleşide hem eğitim hayatından hem de mesleki yaşantısından örnekler veren Ceylan, öğrencilerle hem tecrübelerini paylaştı hem de çok önemli tavsiyelerde bulundu.

Konferansın sonunda Başsavcı Ceylan'a, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Murat Ercan tarafından teşekkür belgesi, Rektör Prof. Dr. İbrahim Taş tarafından ise üniversite anı tabağı takdim edildi. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 04:30 Kaynak: İHA

Başsavcı, Siyaset, Yaşam
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