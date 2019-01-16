Son Dakika Haberleri: Başsavcı Evren Akbey'den İş Adamı Nafi Güral'a Plaket

Başsavcı Evren Akbey'den İş Adamı Nafi Güral'a Plaket

2 saat önce

Kütahya Cumhuriyet Başsavcısı Evren Akbey, NG Yönetim Kurulu Başkanı Nafi Güral'a Adalet Sarayı'nın bakımına yaptığı katkılardan dolayı teşekkür plaketi verdi.

Başsavcı Evren Akbey'den İş Adamı Nafi Güral'a Plaket, System.String[]
Kütahya Cumhuriyet Başsavcısı Evren Akbey, NG Yönetim Kurulu Başkanı Nafi Güral'a Adalet Sarayı'nın bakımına yaptığı katkılardan dolayı teşekkür plaketi verdi.

Kütahya Adalet Sarayının tarihi ve kültürel mirasını bozmadan inşa edildikten sonra bugüne kadar hizmet veren ek binanın daha iyi hizmet vermesi için bakım çalışmalarına katkıda bulunan NG Yönetim Kurulu Nafi Güral'a Cumhuriyet Başsavcısı Evren Akbey tarafından plaket takdim edildi.

Desteklerinden dolayı İş adamı Nafi Güral'a teşekkür eden Başsavcı Evren Akbey; "Kütahya Mutasarrıfı Giritli Ahmet Fuat Pala tarafından M.S. 1907 yılında Germiyanoğulları Beyliği Sarayı'nın yerine yapıldıktan sonra uzun yıllar boş kalan ve restorasyon gördükten sonra 1986 yılından bugüne kadar Adalet Sarayı olarak hizmet veren Adliye Binamıza ek olarak yapılan ek binanın çeşitli tamir ve onarımlarına destek sağlayan işadamı Nafi Güral'a çok teşekkür ediyorum' dedi.

NG Yönetim Kurulu Nafi Güral'da, "Tarihi ve kültürel mirasımızı ön plana çıkaran adliyemizin her türlü tamir ve onarım çalışmalarına her zaman katkı sağlamaya devam edeceğiz. Verilen plaketin benim için önemi büyüktür' diye konuştu. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 12:44 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle 10 İlde Eğitime Ara Verildi! İşte O İller Son Dakika! Münbiç'te ABD Askerlerine Bombalı Saldırı: 6 Ölü, 19 Yaralı

"Putin Küfür Ediyor mu" Sorusuna Kremlin Sözcüsü'nden Yanıt: Kan Donduruyor Sosyal Medyadan Canlı Yayın Yapan Kişi, Takipçilerinin Gözü Önünde Kendini Astı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.1.2019 14:52:13. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başsavcı Evren Akbey'den İş Adamı Nafi Güral'a Plaket
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]