Başsavcı Fidan, Cemal Kaşıkcı Cinayeti İçin Gelen BM Raportörü ile Görüşecek
1 saat önce
Haber: Özden ATİK / İSTANBUL DHAİstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, Birleşmiş Milletler Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard ve beraberindeki heyetle yarın bir görüşme yapacak.
Haber: Özden ATİK/ İSTANBUL DHA İstanbul
Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, Birleşmiş Milletler
Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard ve beraberindeki heyetle yarın bir görüşme yapacak.
Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı
cinayetine yönelik uluslararası soruşturma için Türkiye
'yi gelen Birleşmiş Milletler Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard ve beraberindeki heyet, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan ile görüşmek üzere yarın Çağlayan
'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı
'na gelecek. Washington Post
yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı, evlilik işlemleri için 2 Ekim 2018'de girdiği Suudi Arabistan
'ın İstanbul Başkonsolosluğunda katledilmişti. Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın cesedinin nerede olduğu hala bilinmezken soruşturma ise devam ediyor.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 02:47 Kaynak: DHA
İstanbul'da Alkollü İçecek Fabrikası Alev Alev Yandı
Altın Fiyatları Son 9 Ayın Zirvesinde! Çeyrek Altın 360 Liradan Satılıyor
HDP, 31 Mart'ta İstanbul, Adana ve İzmir'den Aday Çıkarmayacak
Tuzla'da, Tersanedeki Bir Gemide Yangın Çıktı! 7 Kişi Yaralandı