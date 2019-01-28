Son Dakika Haberleri: Başsavcı Fidan, Cemal Kaşıkcı Cinayeti İçin Gelen BM Raportörü ile Görüşecek

Başsavcı Fidan, Cemal Kaşıkcı Cinayeti İçin Gelen BM Raportörü ile Görüşecek

1 saat önce

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, Birleşmiş Milletler Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard ve beraberindeki heyetle yarın bir görüşme yapacak.

Başsavcı Fidan, Cemal Kaşıkcı Cinayeti İçin Gelen BM Raportörü ile Görüşecek, System.String[]
İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, Birleşmiş Milletler Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard ve beraberindeki heyetle yarın bir görüşme yapacak. 

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine yönelik uluslararası soruşturma için Türkiye'yi gelen Birleşmiş Milletler Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard ve beraberindeki heyet, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan ile görüşmek üzere yarın Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na gelecek. 

Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı, evlilik işlemleri için 2 Ekim 2018'de girdiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda katledilmişti. Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın cesedinin nerede olduğu hala bilinmezken soruşturma ise devam ediyor. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 02:49 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'da Alkollü İçecek Fabrikası Alev Alev Yandı Altın Fiyatları Son 9 Ayın Zirvesinde! Çeyrek Altın 360 Liradan Satılıyor

HDP, 31 Mart'ta İstanbul, Adana ve İzmir'den Aday Çıkarmayacak Tuzla'da, Tersanedeki Bir Gemide Yangın Çıktı! 7 Kişi Yaralandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.1.2019 16:05:04. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başsavcı Fidan, Cemal Kaşıkcı Cinayeti İçin Gelen BM Raportörü ile Görüşecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]