Başsavcı Fidan, Cemal Kaşıkcı Cinayeti İçin Gelen BM Raportörü ile Görüşecek

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, Birleşmiş Milletler Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard ve beraberindeki heyetle yarın bir görüşme yapacak.

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, Birleşmiş Milletler Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard ve beraberindeki heyetle yarın bir görüşme yapacak.



Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine yönelik uluslararası soruşturma için Türkiye'yi gelen Birleşmiş Milletler Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard ve beraberindeki heyet, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan ile görüşmek üzere yarın Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na gelecek.



Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı, evlilik işlemleri için 2 Ekim 2018'de girdiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda katledilmişti. Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın cesedinin nerede olduğu hala bilinmezken soruşturma ise devam ediyor. - İstanbul

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Altın Fiyatları Son 9 Ayın Zirvesinde! Çeyrek Altın 360 Liradan Satılıyor

"Ben Senin Amcanım, Babana Bunu Söyleme" Deyip 10 Yaşındaki Kıza Kabusu Yaşattı

HDP, 31 Mart'ta İstanbul, Adana ve İzmir'den Aday Çıkarmayacak

Tuzla'da, Tersanedeki Bir Gemide Yangın Çıktı! 8 Kişi Yaralandı