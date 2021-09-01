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Başsavcı Gümüş: "Adalet arayan herkesin sığınacağı yegane kapı adalet kapısıdır" - Son Dakika

Başsavcı Gümüş: "Adalet arayan herkesin sığınacağı yegane kapı adalet kapısıdır"

01.09.2021 09:15
Başsavcı Gümüş:

Adana Cumhuriyet Başsavcısı Bilal Gümüş, toplumsal barış ve huzurun en güçlü teminatının adalet olduğunu belirterek, "Adalet arayan herkesin sığınacağı yegane kapı adalet kapısıdır.

Adana Cumhuriyet Başsavcısı Bilal Gümüş, toplumsal barış ve huzurun en güçlü teminatının adalet olduğunu belirterek, "Adalet arayan herkesin sığınacağı yegane kapı adalet kapısıdır. İster mağdur ister suçlu olsun bu kapıdan herkes hak ettiğini alarak ayrılmalıdır" dedi.

Başsavcı Gümüş, 2021-2022 adli yılının açılışı nedeniyle yayımladığı mesajda, adaletin tecellisi için fedakarca çalışan hakim, savcı, avukat ve adalet personelinin, yeni bir adli yıla başlamanın heyecanını yaşadığını belirtti. Gümüş, mesajında, topluma güven veren, erişilebilir adalet sisteminin tesisi için mesai mefhumu gözetmeksizin görev yapan adalet teşkilatının tüm mensuplarına, yeni dönemde başarılar dilediğini ifade etti.

Adalet teşkilatının en temel görevinin hiç şüphesiz adalete olan güveni sağlamak ve topluma kusursuz adalet hizmeti sunmak olduğunun altını çizen Başsavcı Gümüş, mesajında şunları kaydetti:

"Adalet, toplumsal barış ve huzurun en güçlü teminatıdır. Unutulmamalıdır ki; adalet arayan herkesin sığınacağı yegane kapı adalet kapısıdır. İster mağdur ister suçlu olsun bu kapıdan herkes hak ettiğini alarak ayrılmalıdır. Adalet teşkilatı olarak ortak gayemiz, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da adalet ve hukukun üstünlüğünü sağlamak olacaktır. Adalete olan güven, ancak bu şekilde artarak devam edecektir."

Adana Adliyesinin, geçtiğimiz nisan ayından itibaren, Adana halkına daha iyi koşullarda hizmet vermek adına, günümüz ihtiyaçlarına uygun olarak inşa edilen yeni hizmet binasına taşındığını hatırlatan Gümüş, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"16 bloktan oluşan ve Türkiye'nin en büyük üçüncü adliyesi olan Adana Adalet Sarayı; 209 Cumhuriyet Savcısı odası, 310 hakim odası, 180 mahkeme salonu, 119 çok amaçlı odası, 325 arşiv ve emanet deposu, 6 yemekhane ve kafeteryası, bebek bakım odası, kuaförü, kütüphanesi, 400 kişilik konferans salonu, 1602 araç kapasiteli otoparkı, PTT, banka ve tabiplik gibi sosyal ve fiziksel ihtiyaçları karşılayacak donatılarıyla adalete erişimi kolaylaştıracak, hizmet kalitesini ve verimliliği artıracaktır. Adana Adliyesi olarak 188 hakim, 122 Cumhuriyet Savcısı ve yüzlerce adalet personelimizle yeni adli yılda da hukukun üstünlüğü ilkesinden taviz vermeden; milletimizin adalet beklentisini etkili ve süratli bir biçimde yerine getirmek amacıyla hiç durmadan çalışmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle, 2021-2022 adli yılının tüm hakimlerimize, savcılarımıza, avukatlarımıza ve adalet personelimize hayırlı olmasını temenni ediyor, yargı camiamızın yeni adli yılını kutluyorum." - ADANA

Başsavcı Gümüş: Adalet arayan herkesin sığınacağı yegane kapı adalet kapısıdır

Başsavcı, Adalet, Adana, Gümüş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başsavcı Gümüş: 'Adalet arayan herkesin sığınacağı yegane kapı adalet kapısıdır' - Son Dakika


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