Başsavcı Gümüş: "Adalet, toplum için hayati önemdedir" - Son Dakika

Adana Cumhuriyet Başsavcısı Bilal Gümüş, "Yeni adli yılda da hukukun üstünlüğü ilkesinden taviz vermeden; milletimizin adalet beklentisini adil, bağımsız, etkili ve süratli bir biçimde yerine getirmek için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Gümüş, 2020-2021 Adli Yılı'nın açılışı dolayısıyla yayımladığı mesajda, vatandaşın adalet hizmetine erişiminin hızlı ve kolay bir şekilde sağlanması adına büyük özveriyle çalışan adalet teşkilatı ve yargı camiası için bugün yeni bir çalışma döneminin başladığını ifade etti.

Adalet teşkilatının yeni dönemde de en büyük hedefinin, adalet hizmetinin bağımsız, tarafsız ve süratli bir şekilde yerine getirilmesi olacağının altını çizen Gümüş, "Bu, her alanda olduğu gibi adalette de hizmetin en iyisine layık olan milletimizin bizlerden ortak beklentisidir. Çünkü adalet, toplum için hayati önemdedir. Adalet olmazsa toplum nefes alamaz. Adaletten yoksun toplumlar; iyiye ve güzele olan inançlarını, geleceğe dair tüm umutlarını kaybederler. Toplumsal düzenin işleyişinde en temel unsur olan adaletin tesisi, yalnızca düzeni sağlamakla kalmaz, aynı zamanda bireylerin yaşama sevinci ile geleceğe dair umutlarının da yeşermesini sağlar" ifadelerini kullandı.

Güven veren, erişilebilir adalet hizmetinin suçlu ya da mağdur her bireyin en temel hakkı olduğunu vurgulayan Gümüş, "Adalet teşkilatı mensupları olarak, yeni adli yılda da hukukun üstünlüğü ilkesinden taviz vermeden; milletimizin adalet beklentisini adil, bağımsız, etkili ve süratli bir biçimde yerine getirmek amacıyla mesai mefhumu gözetmeksizin çalışmaya devam edeceğiz. Bunun için gerekli çabayı göstereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

Önümüzdeki dönemde Adana Cumhuriyet Başsavcılığının idari hizmetler anlamında önceliğinin yeni adliye binasına taşınmak olacağını belirten Gümüş, mesajında şunları kaydetti:

"Bakanlığımız tarafından yaptırılan ve tamamlandığında ülkemizin en büyük üçüncü adliyesi olacak olan Adana Adalet Sarayı'nın inşaatında artık son aşamaya gelinmiştir. İnşallah yakın zamanda yeni adliye binamıza taşınacağız. Bu duygu ve düşüncelerle; yeni adli yılın ülkemiz, Adana'mız ve aziz milletimiz başta olmak üzere; adaletin tesisi için çalışan hakim, Cumhuriyet Savcısı ve avukatlar ile tüm yargı çalışanlarımıza hayırlı olmasını diliyor; görevleri başında şehit olan meslektaşlarımızı ve tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum." - ADANA