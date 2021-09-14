Başsavcı Güre ve Milli Eğitim Müdürü Yentür'den Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsünde açılan ilkokula ziyaret - Son Dakika

İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre ve İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Murat Mücahit Yentür, Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsünde görevli personel çocuklarının eğitim gördüğü Adalet İlkokulu'nu ziyaret etti.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde İzmir Açık Ceza İnfaz Kurumu ile İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokol ile Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde açılmasına karar verilen Adalet İlkokulu 105 öğrencisiyle eğitime başladı.

Başsavcı Güre, Milli Eğitim Müdürü Yentür ve beraberindeki heyet, Adalet İlkokulunu ziyaret ederek çocuklar ve öğretmenleriyle bir araya geldi.

Başsavcı Güre, gazetecilere yaptığı açıklamada kampüste açılan okul ile ceza infaz kurumlarında görev yapan personel çocuklarının mağduriyetlerine son vermeyi amaçladıklarını dile getirdi.

Önceki yıllarda taşımalı olarak eğitim verilen çocukları bir külfetten kurtardıklarını anlatan Güre, "Bütün sınıfları dolaştık, çocuklarımız mutlu. Öğretmenler mutlu. Tabiri caizse kolej havasında bir atmosfer oluşmuş. Tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Çocuklarımızın mutluluğu personelin de motivasyonuna katkı sağlayacak. Geri dönüşleri aldık. Geliştirmeye çalışacağız. Çocukların çizdiği resimleri gördük hepsi mutluluğu ifade ediyor." diye konuştu.

Ziyarete İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mustafa Gümüş, ilçe protokolü, cumhuriyet savcıları, Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsündeki cezaevi müdürleri de eşlik etti.