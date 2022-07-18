Başsavcı Halil İnal, Antalya'ya veda etti - Son Dakika
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Başsavcı Halil İnal, Antalya'ya veda etti

18.07.2022 17:27
Başsavcı Halil İnal, Antalya'ya veda etti

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararnamesiyle Konya'ya atanan Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, için uğurlama töreni düzenlendi.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararnamesiyle Konya'ya atanan Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, için uğurlama töreni düzenlendi.

Antalya Adliyesi bahçesinde düzenlenen törene, Antalya Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Oğuzhan Yaşar, Bölge Adliye Komisyon Başkanı Orhan Özdemir, ağır ceza başkanları, hakimler, savcılar ve adliye personeli katıldı.

İnal, uğurlama törenine katılanlarla tek tokalaştı. Komisyon Başkanı Yaşar ise İnal'a Antalya Adliyesi'nde yürüttüğü görev dolayısıyla çiçek takdim etti.

Yaşar, buradaki konuşmasında, 4 yıllık süre içerisinde Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal'dan hiç incinmediğini söyledi.

İnal'ın Antalya'ya ve Antalya Adliyesi'ne çok değerli hizmetleri ve katkıları olduğunu belirten Yaşar, "Mahkeme kadıya mülk değil, hepimiz bu koltuklarda bizden öncekiler nasıl oturduysa bizler de aynı şekilde Antalya'ya ve adliyemize hizmet edip ayrılacağız. Başsavcımızın da bu anlamda çok değerli katkıları oldu." dedi.

Yaşar, hem Antalya hem de adliye adına İnal'a teşekkür ederek, Konya'daki görevinde başarılar diledi.

Cumhuriyet Başsavcısı İnal ise 4 yıl boyunca çok güzel arkadaşlıklar edindiğini ifade etti.

Antalya'daki 4 yıllık görev süresinin nasıl geçtiğini anlamadığını dile getiren İnal, şunları aktardı:

"Bu süreçte hem Antalya halkına hem Antalya Adliyesi'ne hem de siz değerli meslektaşların ve kıymetli personellerime çok teşekkür ederim. Güzel işler yaptıysak hep beraber yaptık. Bu süreçte 4 yıl boyunca çok zor işlerde yaptık. Basınımız da 4 yıl boyunca kahrımızı çekti. Antalya Adliyesi'ndeki haberlerin vatandaşlarımıza doğru yansıtılması ve adli ve yargıyla ilgili bilgi sahibi olması için gece gündüz onlar da çalıştı. Kendilerine de teşekkür ederim."

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Kaynak: AA

Hakimler ve Savcılar Kurulu, Cumhuriyet, Antalya, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Başsavcı Halil İnal, Antalya'ya veda etti - Son Dakika

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