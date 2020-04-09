Başsavcı Halil İnal'dan Polis Haftasını mesajı - Son Dakika

Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, Polis Haftası dolayısıyla mesaj yayınladı.



Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal yaptığı yazılı açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti devletimizin, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü, halkımızın can ve mal güvenliğini sağlamak, huzur ve asayişi temin etmek, suç işlenmesini önlemek, suçluları adalete teslim etmek gibi önemli görevleri başarıyla yerine getiren başta Antalya Emniyet Müdürlüğü mensupları olmak üzere tüm polis teşkilatımızın Polis Haftasını kutlar, başarılarının devamını dilerim" dedi. - ANTALYA