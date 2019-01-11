Son Dakika Haberleri: Başsavcı İnal, Tsyd Yönetimini Ağırladı

Başsavcı İnal, Tsyd Yönetimini Ağırladı

1 saat önce

Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Antalya Şubesi yönetimini ağırladı.

Başsavcı İnal, Tsyd Yönetimini Ağırladı, System.String[]
Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Antalya Şubesi yönetimini ağırladı.

TSYD Antalya Şube Başkanı Şifa Çiçek ve yönetim kurulu üyeleri Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal'ı ziyaret etti. Başsavcı İnal ile bir süre sohbet eden TSYD Antalya Şubesi yönetimi sporda gündemdeki konular hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Başsavcı İnal, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da basınla iyi bir diyalog içinde olacaklarını, ellerinden gelen desteği göstereceklerini söyledi.

TSYD Antalya Şube Başkanı Şifa Çiçek ise Başsavcı İnal'ı derneğin Antalya Şubesine davet etti. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 01:47 Kaynak: İHA

Başsavcı, Antalya, Türkiye Spor Yazarları Derneği, Güncel
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