Son Dakika Haberleri: Başsavcı İzin Verdi, Avukatlar Basın Açıklamasını Yaptı

Başsavcı İzin Verdi, Avukatlar Basın Açıklamasını Yaptı

45 dakika önce

ŞANLIURFA Barosu avukatları, hak ihlalleri yaşadıklarını gerekçe göstererek adliye önünde basın açıklaması yaptı.

Başsavcı İzin Verdi, Avukatlar Basın Açıklamasını Yaptı, System.String[]
ŞANLIURFA Barosu avukatları, hak ihlalleri yaşadıklarını gerekçe göstererek adliye önünde basın açıklaması yaptı. Polis engeliyle karşılaşan avukatlar başsavcıdan alınan onayla açıklamayı yaptı.

Şanlıurfa Barosu avukatları, uğradıkları hak ihlallerine ilişkin açıklama yapmak için öğlen saatlerinde adliye önünde toplandı. Baro Başkanı Abdullah Öncel ve avukatların yapmak istediği açıklamaya polis ekipleri valilikten izin alınmadığı gerekçesiyle engel oldu. Polis ile avukatlar arasında yaşanan kısa süreli tartışmanın ardından durum başsavcılığa iletildi. Cumhuriyet Başsavcısı'nın izin vermesinin ardından gazetecilere açıklama yapan Baro Başkanı Abdullah Öncel, avukatların haklarının kısıtlandığını öne sürerek şöyle dedi:

"Hakim ve savcılarla birlikte yargı erkinin kurucu unsurlarından biri de avukatlardır. Savunma mesleğinin asli temsilcisi olan avukatların da bu görevlerini yaparlarken bağımsızlık ve tarafsızlık unsurları açısından zorlayıcı etkilerle karşılaşmaması gerektiği de yine yargı erkinin özgün yapısından kaynaklanmaktadır. Hal böyleyken; son günlerde bağımsız yargının kurucu unsuru olan hak savunucusu avukata, kişi ve kurumlar nezdinde ciddi manada baskı ve yıldırma odaklı tutum ve davranışlar sergilendiği, gerek savunma mesleğinin yapılması noktasında gerekse insani olarak avukatı dışlayıcı bir dil kullanıldığı tarafımızdan esefle müşahede edilmektedir. Maalesef ki, bu tarz tutumların özellikle yargı faaliyetlerinin yürütümü dolayısıyla meslektaşlarımız saydığımız hakim, savcı ve kolluk mensupları tarafından yoğun olarak sergilenmesi kabul edilebilir bir durum değildir." - Şanlıurfa
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 04:51 Kaynak: DHA
Başsavcı, Şanlıurfa, Güncel
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