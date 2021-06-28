Başsavcı Karabacak ve İdare Mahkemesi Başkanı Doğan'dan Rektör Tabakoğlu'na veda ziyareti - Son Dakika

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Adli ve İdari Yargı 2021 yılı Ana Kararnamesiyle Afyonkarahisar Başsavcılığına atanan Başsavcısı Fatih Karabacak ve İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine atanan Kudret Doğan, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'na veda ziyaretinde bulundu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Başsavcı Karabacak ve İdare Mahkemesi Başkanı Doğan'a yeni görevlerinde başarı dileyerek, Edirne'de gösterdikleri başarıyı yeni görev yerlerinde de göstereceklerine inandığını belirtti.

Başsavcı Karabacak ile 2018 yılından itibaren uyum içerisinde çalıştıklarını aktaran Tabakoğlu, ortak çalışmalar yürütüldüğünü dile getirdi.

Yapılan çalışmaların Edirne'ye değer kattığını vurgulayan Tabakoğlu, şunları kaydetti:

"Tarihi Kapalı Cezaevinde restorasyon çalışmaları yaptı. Kadı sicilleri üzerine çalışmalar yürüttü. Bunların yanı sıra Güzel Sanatlar Fakültemizle önemli projelere imza attı. Edirne Sarayı kazısında da hükümlülerin çalıştırılması konusunda bizlere destek verdi. Başsavcım, göreve başladığından itibaren Edirne için önemli çalışmalar yürüttü. Bundan sonraki görev yerinde de başarılı çalışmalarına devam edeceğine inanıyorum."

Rektör Tabakoğlu, İdare Mahkemesi Başkanı Kudret Doğan'ı da yeni görev yeri için tebrik ederek, başarı diledi.

Ziyaret, hediye takdimiyle sona erdi.