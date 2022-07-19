Başsavcı Karataş'tan iletişim müjdesi

Yeni atanan Gaziantep Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Karataş, yerel gazete sahiplerini kabul etti. Ziyarette Adliye-Medya ilişkisine dair önemli mesajlar veren Başsavcı Karataş, Basın Savcılığı birimi ve Medya İletişim Bürosu'nu en aktif şekilde kullanacaklarının müjdesini verdi.

Hakimler Savcılar Kurulu'nun (HSK) Yaz Kararnamesiyle Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığına atanan İsmail Karataş'a, yerel gazete sahipleri hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Gaziantep'te 4 yıldır Başsavcı Vekili olarak görev yapan tecrübeli isim İsmail Karataş, ziyarette haberlerin kamuoyuna aktarılmasında tek araç olan medya sektörünün önemine değindi. Adliye ile medya ilişkisinin önemli olduğunu vurgulayan Karataş, "Doğru ve tarafsız haber Adliye-Medya köprüsünün sürekli açık olmasıyla sağlanabilir" dedi.

"24 saat hızlı ve doğru bilginin medyaya akışını sağlayacağız"

Kamuoyuna hızlı ve doğru bilgi aktarılması anlamında Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı olarak yapılması gereken neyse hayata geçireceklerini söyleyen Başsavcı İsmail Karataş, "Bu bağlamda ilk olarak adli tatil öncesi Basın Savcılığı görevlendirmesini yaparak basına tek savcı uygulamasını başlattık. Artık basından sorumlu bir savcı arkadaşımız var. O sadece basın işlerine bakacak. Bunun yanı sıra medya iletişim bürosuna da bir görevli tayin ederek 24 saat hızlı ve doğru bilginin medyaya akışını sağlayacağız. Adli yılın açıldığı 1 Eylül 2022 tarihi itibariyle de ilk olarak Gaziantep medyası ile bir araya gelip sorun ve çözüm yollarını birlikte arayacağız. Kendi taleplerimizi ileterek ilişkileri anlamlı ve en üst seviyede tutmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP