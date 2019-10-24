Hakimler ve Savcılar Kurulu ( HSK) kararıyla terfi ederek birinci sınıfa ayrılan Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcısı Faruk Kaynak onuruna yemek düzenlendi.

Gümüşhane Adalet Komisyonunca, kent merkezindeki bir konakta düzenlenen yemekte, Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Soner Sağıroğlu, Başsavcı Kaynak'a HSK Başkanı ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül adına plaket takdim etti.

Yemekte konuşan Sağıroğlu, HSK'nın mesleki bilgi birikimi, bilimsel güç ve yeteneği, mesleki bilgi ve çalışmalarına göre emsalleri arasında temayüz eden Başsavcı Kaynak'ı 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla birinci sınıfa ayırdığını hatırlattı.

Bu kapsamda kendisine plaketini takdim etmek için Başsavcı Kaynak onuruna yemek düzenlediklerini anlatan Sağıroğlu, "Başsavcımızla çalıştığımız süre boyunca kendisinin mesleği hakkı, şerefi, onuruyla yaptığı, adliyemizi hakkıyla temsil ettiğine şahit olduk. Başsavcımızın başarılarının devamını diliyorum." dedi.

-"Adaletten ayrılmadan yolumuza devam edeceğiz"

Başsavcı Faruk Kaynak da savcılık görevine 2010 yılının Ağustos ayında başladığını ve fiilen 9 yıldır bu görevi yürüttüğünü söyledi.

Birinci sınıfa ayrılmanın meslek hayatı için çok önemli anlamlar içerdiğini dile getiren Başsavcı Kaynak, şunları söyledi:

"Bu geçen süre zarfında elimizden geldiğince devletimiz ve yargı camiası için birşeyler ortaya koymaya çalıştık. Bizim meslekte birinci sınıfa ayrılmak çok önem arz etmektedir. İnşallah sizlere de nasip olur. Bir yılı aşkın bir süredir Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcısı olarak görev yapmaktayım. Başkan bey ve bütün meslektaşlarımızla uyum içinde bir yılı aşkın süredir çalışıyoruz. Meslekte geçen 9 yılı aşkın süre zarfında meslektaşlar arsındaki ilişkilerde iyi niyetin her zaman kazandırdığını gördüm. Güçlünün hukuku değil haklının hukukunu korumak adına elimizden gelen herşeyi yapmamız gerekiyor. Bu doğrultuda 9 yılı meslekte bitirdik. Geriye döndüğüm zaman keşke şunu şöyle yapmasaydım diyebileceğim hiçbir iş bırakmadım. Bu felsefeyle hareket ettiğimiz zaman birileri memnun kalmayabilir. Fakat bu dünyanın bir de öbür dünyası var. O yüzden biz adaletten ayrılmadan yolumuza devam edeceğiz."

Yemeğe, Gümüşhane adliyesinde görev yapan hakim ve savcıların yanı sıra idari personel ve aileleri katıldı.