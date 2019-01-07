Son Dakika Haberleri: Başsavcı Keskin'den Vali Bilmez'e Tebrik Ziyareti

Başsavcı Keskin'den Vali Bilmez'e Tebrik Ziyareti

1 saat önce

Cumhurbaşkanlığının son kararnamesiyle Van'a atanan Vali Mehmet Emin Bilmez'e tebrik ziyaretleri sürüyor.

Başsavcı Keskin'den Vali Bilmez'e Tebrik Ziyareti, System.String[]
Cumhurbaşkanlığının son kararnamesiyle Van'a atanan Vali Mehmet Emin Bilmez'e tebrik ziyaretleri sürüyor.

Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Keskin, Vali Bilmez'i makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulunarak, yeni görevinde başarılar diledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Bilmez de, güzel temennileri için Başsavcı Keskin'e teşekkür etti. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 05:34 Kaynak: İHA

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