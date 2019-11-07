Son Dakika Haberleri: Başsavcı Kılıç'a, kılıç hediye etti
Son Dakika Güncel Başsavcı Kılıç'a, kılıç hediye etti

Başsavcı Kılıç'a, kılıç hediye etti

7 saat önce

Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu'nu makamında iadeyi ziyarette bulundu.

Başsavcı Kılıç'a, kılıç hediye etti, System.String[]

Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu'nu makamında iadeyi ziyarette bulundu.


19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, "Kurumlar arası iş birliğiyle hizmetlerimizi yürütmeye devam ediyoruz. 19 Mayıs Belediyesi olarak üzerimize düşen bir vazifede istişare içerisinde bulunmaya her zaman hazırız" dedi.


Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç'a ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden Başkan Topaloğlu, kendisine kılıç hediye etti. - SAMSUN

Osman Topaloğlu, 19 Mayıs, Samsun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 03:23 Kaynak: İHA
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