Memur-Sen'den AA Samsun Bölge Müdürlüğüne ziyaret - Son Dakika

Memur-Sen Samsun İl Başkanı Hamdi Yıldız, Büro Memur-Sen Samsun İl Başkanı Ali Özbek ve Memur-Sen Başkanvekili - Diyanet-Sen 1 Nolu Şube Başkanı Murat Akkuş Anadolu Ajansı (AA) Samsun Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

Memur sen Samsun İl Başkanı Hamdi Yıldız ve beraberindekiler, AA Samsun Bölge Müdürü İsa Sansar ile AA çalışanları ve tüm basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

AA'nın çalışmaları ve günümüzdeki gazetecilik hakkında bilgi veren Sansar, Memur-Sen çalışanlarına ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.