Başsavcı Kuş, Sergi Açılışında Deri Ceket Sattı

– BURSA'da E ve H tipleri ile Gemlik yarı açık cezaevlerindeki hükümlüler tarafından üretilen el emeği ürünler adliye girişinde açılan sergide satışa sunuldu.

– BURSA'da E ve H tipleri ile Gemlik yarı açık cezaevlerindeki hükümlüler tarafından üretilen el emeği ürünler adliye girişinde açılan sergide satışa sunuldu. Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Uğurhan Kuş, "Bursa'daki cezaevlerinde kalan hükümlülerimiz hem meslek ediniyorlar, hem de harçlıklarını kazanıyorlar. Böylece günlerini çalışarak, iş öğrenerek geçirmiş oluyorlar" dedi. Kuş, sergideki bir deri ceketi, Başsavcı Vekili Gökhan Şen'e satarak ilk satışı gerçekleştirdi.



Bursa'da E ve H tipleri ile Gemlik yarı açık cezaevlerinde, hükümlüler tarafından üretilen el emeği eşyalar ile zeytin ürünlerinin satışı, adliyede açılan sergide yapılmaya başlandı. Bursa Adliyesi girişinde cezaevlerinin iş yurdu müdürlüklerinde üretilen ürünlerin satışa sunulduğu sergi, Adalet Bakanlığı Başmüfettişi Mehmet Demir, Başsavcı Uğurhan Kuş, Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Ali Rıza Bir'in katılımıyla açıldı.



ÜRÜNLERİN FİYATLARI EKONOMİK



Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Uğurhan Kuş, açılışını yaptığı sergide, hükümlülerin kendi el emeği, göz nuruyla yaptıkları ürünlerin bulunduğunu söyledi. Sergide bulunan tüm ürünlerin hükümlülere ait el emeği olduğuna dikkati çeken Kuş, cezaevlerindeki atölyelerde ve iş yurtlarında yapılan işler sonucunda hükümlülerin sosyal sorumluluk almaları, bir iş sahibi olup gelir elde etmek adına cezaevlerinde yetişmelerini sağladıklarını belirterek, "Sergideki tüm ürünler, piyasadakilere göre çok daha ekonomik ve uygun" dedi. Başsavcı Uğurhan Kuş, "Yapılan işlerin ciddi ekonomik katkısı oluyor. Bursa'daki cezaevlerinde kalan hükümlülerimiz hem meslek ediniyorlar, hem de harçlıklarını kazanıyorlar. Böylece günlerini çalışarak, iş öğrenerek geçirmiş oluyorlar. Bu faaliyetin ekonomiye de büyük katkısı olmaktadır. Böylece hükümlüler rehabilite ediliyorlar. Cezaevlerinde ciddi manayla iş yapılmaktadır. Bu cezaevlerimizde bulunan çok sayıda hükümlü bu ürünlerin üretilmesinde vazife alıyor" diye konuştu.



MÜFETTİŞE TAHTADAN OYMA ARABA



Cumhuriyet Başsavcısı Kuş, açılış dolayısıyla hükümlüler tarafından tahtadan oyma olarak yapılan bir arabayı Adalet Bakanlığı Başmüfettişi Mehmet Demir'e hediye ederken, sergide satışa sunulan bir deri ceketi, Başsavcı Vekili Gökhan Şen'e sattı. Açılışa, Cumhuriyet başsavcısı vekilleri Salih Şengöz, Gökhan Şen, Hasan Yalçın ve Nusret Esat Özel, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanları, hakim, savcı ve adliye personeli katıldı. Sergi, 28 Ocak'a kadar açık kalacak.



- Bursa

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