Son Dakika Haberleri: Başsavcı, "öğrencilere kıyafet yardımı" şartıyla uzlaştı
Son Dakika Güncel Başsavcı, 'öğrencilere kıyafet yardımı' şartıyla uzlaştı

Başsavcı, "öğrencilere kıyafet yardımı" şartıyla uzlaştı

7 saat önce

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Güngör Karakoç, mağdur olduğu bir olayda iki kişi hakkındaki şikayetinden, "40 öğrenciye kıyafet yardımı yapılması" şartıyla vazgeçti.

Başsavcı,

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Güngör Karakoç, mağdur olduğu bir olayda iki kişi hakkındaki şikayetinden, "40 öğrenciye kıyafet yardımı yapılması" şartıyla vazgeçti.

Cumhuriyet Başsavcısı Karakoç ile kimliği açıklanmayan iki kişinin tartışması, suçun uzlaştırma hükümleri kapsamında olması dolayısıyla, Tekirdağ Cumhuriyet Savcılığı Uzlaştırma Bürosuna taşındı.

Başsavcı Karakoç'un talebi üzerine iki kişinin "ihtiyaç sahibi 40 öğrenciye kıyafet yardımı yapması" karşılığında taraflar uzlaştı.

Karakoç, Tekirdağ Adliyesi Toplantı Salonu'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, uzlaştırma bürolarında dosyaların olumlu neticelenmesi halinde, mahkemelerin iş yükünün azaldığını söyledi.

Öğrencilere kıyafet yardımı sonucu uzlaştırmayla nelerin yapılabileceği, ne hayırların işleneceğini göstermek istediklerini ifade eden Karakoç, şunları kaydetti:

"Mağduru olduğum bir dosya, uzlaşma kapsamında olması dolayısıyla, Cumhuriyet Başsavcılığı bürosuna gönderildi. Uzlaştırmacı atandı ve hem mağdur hem sanık tarafına çağrıda bulunuldu. Ben de uzlaştırmacıya sanıkların 40 öğrenciyi baştan aşağı giydirmeleri karşılığında uzlaşmaya gideceğimi belirttim. Uzlaştırmacı şartımızı karşı tarafa iletti ve onlar da bunu kabul etti. Bunun üzerine ben de İl Milli Eğitim Müdürümüzü arayarak maddi durumu iyi olmayan 40 öğrenci ismi ve beden numaralarını istedim. Eşyalarımız geldi, biz de temsili olarak bugün Milli Eğitim Müdürümüze eşyaları teslim edeceğiz."

Karakoç, 2018 yılında Tekirdağ'da bin 375 dosyanın uzlaştırma bürosuna geldiğini aktararak, şu bilgileri verdi:

"Bunların bin 370'i sonuçlanmış, uzlaştırılan dosya sayısı 594, olumsuz dosya sayısı 776. Bu yıl ise şu ana kadar bin 131 dosya gelmiş, 826'sı neticelenmiş, olumlu olarak neticelenen dosya sayısı 638, olumsuz da 188. Olumlu olarak neticelenmesi demek o dosyanın mahkeme önüne gitmemesi demek. Mahkeme önüne gitmeyince seri bir şekilde aralarındaki husumet de neticelenmiş oluyor. Mahkemelerin de iş yükü azalıyor."

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 11:18 Kaynak: AA
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