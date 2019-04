Başsavcı: Rabia Naz Soruşturmasında Sona Geldik

GİRESUN Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahim Alan, Eynesil ilçesindeki evlerinin önünde yaralı halde bulunan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Rabia Naz Vatan (11) ile ilgili yürütülen soruşturmada sona gelindiğini bildirerek, "Rabia Naz kızımızın ölümü, hiçbir şüphe...

GİRESUN Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahim Alan, Eynesil ilçesindeki evlerinin önünde yaralı halde bulunan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Rabia Naz Vatan (11) ile ilgili yürütülen soruşturmada sona gelindiğini bildirerek, "Rabia Naz kızımızın ölümü, hiçbir şüphe kalmadan araştırılacaktır" dedi.



Giresun Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahim Alan, basın toplantısı düzenleyerek, Rabia Naz Vatan'ın ölümü ile ilgili Görele Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada sona gelindiğini açıkladı. Rabia Naz'ın ölümüyle ilgili Trabzon ve Giresun Adli Tıp Kurumları'ndan rapor aldıklarını hatırlatan Alan, "Son olarak İstanbul Adli Tıp Kurumu'na rapor için dosyayı gönderdik. Dosya oradan geldikten sonra inşallah bu konuyla ilgili kararımızı vereceğiz. Aynı zamanda bazı kriminal incelemeler vardı. Onlarla ilgili değerlendirmeleri bekliyoruz. Tabi bu süreçte kamuoyu ve sosyal medyada birçok bilgi kirliliğine rastgeliyoruz. Türk yargısı bu konuyla ilgili kararını her türlü ihtimali araştırarak, verecektir. Milletimizin, Türk yargısının kararını buradan beklemesini istirham ediyoruz" dedi.



'HİÇBİR ŞÜPHE KALMADAN OLAY ARAŞTIRILACAK'



Soruşturma sürecinin uzamasına da değinen Başsavcı Alan, "Neden bu kadar uzun sürdü? Adli tıp raporları alındı. Birkaç defa üst üste rapor aldık. Bazı kriminal raporlar alındı. Her süreç üç, dört ay sürdü. Bu nedenle bu aşamaya kadar geldi. Zaman zaman başka iddialar da ortaya atıldığı için, onları da araştırma durumu söz konusu oldu. Bu nedenle soruşturma bu kadar sürdü. Biz milletimizden sabırlı olmasını istirham ediyoruz. Soruşturmada her türlü ihtimal değerlendirilerek, gereği yapılacaktır. Rabia Naz kızımızın ölümü, hiçbir şüphe kalmadan araştırılacaktır" diye konuştu.



'BABASI İLE İLGİLİ SÜREÇ, SORUŞTURMADAN AYRI'



Rabia Naz Vatan'ın babası Şaban Vatan'ın psikiyatrik bazı sorunlar yaşaması nedeniyle hastaneye gönderildiğini kaydeden Başsavcı Alan, şunları söyledi:



"Şaban Vatan'ın tedavi süreci ile ilgili ya da bu iddialarla ilgili dosyalarımızın Rabia Naz'ın ölümü olayıyla hiç alakası yoktur. Bu soruşturma ayrı, Şaban Vatan ile ilgili bazı şikayetler üzerine yapılmakta. Özellikle Şaban Vatan'ın abisi ve annesinin bu konuda ifadeleri var. Psikolojik bazı sıkıntılar yaşadığını belirtmişler. Bu nedenle de tedavi süreci başladı. Biz yasal bir gereklilik olarak, Şaban Vatan'ın yasal olarak psikiyatrik raporunu almak zorundayız. Bu süreç devam ediyor. Rabia Naz olayıyla hiçbir alakası, ilgisi yoktur. Bu konudaki araştırmalar devam etmektedir. Mahkeme son olarak bir karar verdi. O karar doğrultusunda Giresun Sulh Ceza Mahkemesi kararı doğrultusunda Şaban Vatan cezai ehliyeti noktasında değerlendirme yapmak üzere ilgili sağlık kuruluşuna sevk edilecektir."



Şaban Vatan hakkındaki tehdit iddialarıyla ilgili de gerekenin yapılacağını söyleyen Başsavcı Alan, "Hastanemiz kanaatini bize gönderince, o konuda da kararımızı vereceğiz" dedi.



'50-60 KİŞİNİN İFADESİNE BAŞVURDUK'



Rabia Naz'ın ölümüyle ilgili herhangi bir gözaltı olmadığını ifade eden Başsavcı Alan, "50,60 kişinin ifadesini aldık. Gözaltı olayı henüz olmadı. Çünkü henüz bir şüpheli olacak, dosyada bir delilimiz yok. Ama bu bundan sonra olmayacağını göstermiyor. Her iddiayı değerlendirdik. Kaza iddiasını da araştırıyoruz. Genelde bu tür çocuk ölümü vakalarında aile içi veya aile yakını araştırılıyor. Bunları hep araştırdık. Giresun emniyetinden kurduğumuz bir ekip çalışmalarına devam ediyor. O ihtimalde değerlendiriyor" diye konuştu.



NE YAŞANMIŞTI?



Rabiz Naz Vatan, geçen yıl 13 Nisan'da Eynesil ilçesi Gümüşçay Mahallesi'ndeki evlerinin önünde yaralı halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Rabia Naz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Küçük kızın ölüm nedeninin tespiti için Adli Tıp Kurumu'ndan istenilen 2 ayrı raporda, 'ölümün genel beden travmasına bağlı kırık ve iç organ yaralanması' sonucu meydana geldiği, yüksekten düşme ile uyumlu olduğu bildirildi. Aile ise kızlarına otomobil çarptığını ve yaralı halde evin önüne bırakıldığını iddia etti. Olayla ilgili soruşturmayı yürüten Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı ise yaptığı açıklamada iddia ve ihtimallerin titizlik ile değerlendirildiğini vurgulayarak, 'olayın trafik kazası olabileceği yönündeki görgüye dayanmayan iddiaların, elde edilen bulgularla doğrulanamadığını' bildirdi.



Görele Sulh Ceza Hakimliği, kızının ölümüyle ilgili farklı iddialar ortaya atan baba Şaban Vatan'ı akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespiti için Samsun Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk etti. Hakimlik, babanın, 3 hafta süreyle gözlem altında tutulması kararı verdi.



- Giresun

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Annelerini Elektroşok Cihazıyla Bayıltıp 24 Kez Bıçaklayan Kız Kardeşlerin Cezası Belli Oldu!

16 Köpeği Vahşice Öldüren Zanlıları, Adliye Girişinde Sokak Köpeği Karşıladı

Ticaret Borsalarında 277 Bin Ton Fındık İşlem Gördü

Teslim Olan PKK'lı Terörist, Örgütün İç Yüzünü Anlattı: Küçük Çocuklara Cinsel İstismarda Bulunuyorlar