Başsavcı, şikayetçi olduğu şüphelilerle öğrencilere yardım şartıyla uzlaştı

TEKİRDAĞ Cumhuriyet Başsavcısı Güngör Karakoç, şikayetçi olduğu 2 kişi ile ihtiyaç sahibi 40 öğrenciye kıyafet yardımı yapmaları şartıyla uzlaştı.

Başsavcı Karakoç, alınan kıyafetleri belirlenen ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılması için Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan'a teslim etti.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Güngör Karakoç, isimleri açıklanmayan 2 kişi hakkında kendisine hakaret ettikleri gerekçesiyle şikayetçi oldu. Hakaret suçunun uzlaşma hükümleri kapsamında olması üzerine dosyaya, Tekirdağ Cumhuriyet Savcılığı Uzlaştırma Bürosu'ndan uzlaştırmacı atandı. Taraflarla görüşen uzlaştırmacıya, Başsavcı Karakoç, şikayetinden, 2 şüphelinin ihtiyaç sahibi 40 çocuğa kıyafet yardımı yapmaları şartıyla vazgeçeceğini söyledi. 2 şüpheli de uzlaşma şartını kabul etti. Şikayetinden vazgeçen Başsavcı Karakoç, Tekirdağ Adliyesi'nde yaptığı basın toplantısında, "Mağduru olduğum bir dosya, uzlaşma kapsamında olması nedeniyle Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaşma Bürosu'na gönderildi. Uzlaştırmacı atandı ve hem mağdur hem sanık tarafına çağrıda bulunuldu. Ben de uzlaştırmacıya, sanıkların 40 öğrenciyi baştan aşağı giydirmeleri karşılığında uzlaşmaya gideceğimi belirttim. Uzlaştırmacı şartımızı karşı tarafa iletti, onlar da kabul etti. İl milli eğitim müdürümüzü arayarak, durumu olmayan 40 öğrencinin isimleri ile beden numaralarını istedim. Eşyalarımız geldi, temsili olarak bugün milli eğitim müdürümüze eşyaları teslim edeceğiz"dedi.

'TEKİRDAĞ'DA BİN 375 DOSYA UZLAŞTIRMA BÜROSUNA GELDİ'

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Güngör Karakoç, 2018 yılında bin 375 dosyanın uzlaştırma bürosuna geldiğini dikkat çekerek, "Bunların bin 370'i sonuçlanmış, uzlaştırılan dosya sayısı 594, olumsuz dosya sayısı 776. 2019 yılında ise şu ana kadar bin 131 dosya gelmiş, 826'sı neticelenmiş, olumlu olarak neticelenen dosya sayısı 638, olumsuz da 188. Olumlu olarak neticelenmesi demek o dosyanın mahkeme önüne gitmemesi demek. Mahkeme önüne gitmeyince seri bir şekilde aralarındaki husumet neticelenmiş oluyor. Mahkemelerin iş yükü azalmış oluyor" şeklinde konuştu.

Başsavcı Karakoç, daha sonra kıyafetleri ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırması için Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan'a teslim etti.