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Son Dakika Güncel Başsavcı Tekne ve Emniyet Müdürü Okumuş, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika

Başsavcı Tekne ve Emniyet Müdürü Okumuş, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

6 saat önce

Osmaniye Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Tekne ve İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Osmaniye Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Tekne ve İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Tekne, AA muhabirlerinin çektiği, oylamaya sunulan fotoğrafları tek tek inceledi.

Başsavcı Tekne, haber kategorisinde Bülent Ersöz'ün "Yavuz'un Akdeniz'e yolculuğu", yaşam kategorisinde Cem Genco'nun "Kendi engelini unuttu evladına şifa arıyor", spor kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

AA'ya değerli faaliyetlerinden dolayı teşekkür eden Tekne, "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldığı için mutlu olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Bölge Müdürümüz Mehmet Kemal Firik nezdinde tüm çalışanlarına saygı ve hürmetlerimizi sunuyoruz. Bu değerli ve kıymetli çalışmada, bizlere de oy verme şansı verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Her 3 kategoride de fotoğraflar gayet güzel ve başarılı. Tabii fotoğraf sanatı açısından bizim değerlendirmemizin üzerinde, biz sadece insani olarak bizi duygulandıran, duygularımızı harekete geçirdiğine inandığımız fotoğrafları seçmeye çalıştık. Bu başarılı çalışma için AA ailesini kutluyorum, tebrik ediyorum, başarılarınızın devamını diliyorum."

Emniyet Müdürü Okumuş: "Fotoğrafların hepsi birbirinden güzel"

Osmaniye İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş, oylamaya sunulan fotoğrafları inceledikten sonra haber, yaşam ve spor kategorilerinde seçimini yaptı.

Okumuş, haber kategorisinde Hakan Burak Altunöz'ün "Sarıkamış şehitleri anısına", yaşam kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın " Çamlıca'da Kandil akşamı" ve spor kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldığı için mutlu olduğunu belirten Okumuş, "Fotoğrafların hepsi birbirinden güzel, birbirinden ilginç ama bizim sevdamız bayrak. Özellikle bayrağımızın olduğu fotoğrafları seçtik." ifadesini kullandı.

Başsavcı Tekne ve Emniyet Müdürü Okumuş, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

Ahmet Selçuk, Osmaniye, Başsavcı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 10:02 Kaynak: AA
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