Son Dakika Haberleri: Başsavcı Tezgahın Başına Geçip Satış Yaptı

Başsavcı Tezgahın Başına Geçip Satış Yaptı

39 dakika önce

Başsavcı tezgahın başına geçip satış yaptı Hükümlülerin el emekleri satıştaBURSA - Bursa'da hükümlüler tarafından üretilen el emeği ürünler adliye girişinde satışa sunuldu.

Başsavcı tezgahın başına geçip satış yaptı
Hükümlülerin el emekleri satışta

BURSA - Bursa'da hükümlüler tarafından üretilen el emeği ürünler adliye girişinde satışa sunuldu. Cumhuriyet Başsavcısı Uğurhan Kuş, sergide satışa sunulan bir deri ceketi Başsavcı Vekili Gökhan Şen'e satarak siftah yaptı.
Bursa'da E ve H tipleri ile Gemlik yarı açık cezaevlerinde hükümlüler tarafından yapılan el emeği eşyalar ile zeytin ürünlerinin satışı adliyede açılan sergide satılıyor. Adliye girişinde cezaevlerinin iş yurdu müdürlüklerinde üretilen ürünlerin satışa sunulduğu sergi, Adalet Bakanlığı Başmüfettişi Mehmet Demir, Başsavcı Uğurhan Kuş, Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Ali Rıza Bir tarafından açıldı. Başsavcısı Uğurhan Kuş, sergide hükümlülerin el emeği ve göz nuruyla yaptıkları ürünlerin bulunduğunu söyledi. Bütün ürünlerin hükümlerin el emeği olduğuna dikkati çeken Kuş, cezaevlerindeki atölyelerde ve iş yurtlarında yapılan işler sonucunda hükümlülerin sosyal sorumluluk almaları, bir iş sahibi olup gelir elde etmelerinin hedeflendiğini belirterek, "Sergideki ürünlerin fiyatları çok uygun. Yapılan işlerin ciddi ekonomik katkısı oluyor. Bursa'daki cezaevlerinde kalan hükümlülerimiz hem meslek ediniyorlar, hem de harçlıklarını kazanıyorlar. Böylece günlerini çalışarak, iş öğrenerek geçirmiş oluyorlar. Bu faaliyetin ekonomiye de büyük katkısı olmaktadır. Böylece hükümlüler ıslah ediliyor. Cezaevlerinde ciddi manada iş yapılmakta. Çok sayıda hükümlü bu ürünlerin üretilmesinde vazife alıyor" dedi.
Cumhuriyet Başsavcısı Kuş, açılış dolayısıyla hükümlüler tarafından tahtadan oyma olarak yapılan bir arabayı Adalet Bakanlığı Başmüfettişi Mehmet Demir'e hediye ederken, bir deri ceketi Başsavcı Vekili Gökhan Şen'e satarak ilk siftahı yaptı Açılışa başsavcısı vekilleri Salih Şengöz, Gökhan Şen, Hasan Yalçın ve Nusret Esat Özel, hakim, savcı ve adliye personeli katıldı. Sergi 28 Ocak'a kadar açık kalacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 05:15 Kaynak: İHA

Bursa, Başsavcı, Yerel
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