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Başsavcı Tiryaki'den, Bayburt Üniversitesi Rektörü Coşkun'a ziyaret

1 saat önce

Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı'na atanan Bayburt Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun'a veda ziyaretinde bulundu.

Başsavcı Tiryaki'den, Bayburt Üniversitesi Rektörü Coşkun'a ziyaret, System.String[]
Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı'na atanan Bayburt Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun'a veda ziyaretinde bulundu.
Yaklaşık 2 yıldır Bayburt'ta görev yapan Tiryaki, görev süresi boyunca üniversiteyle karşılıklı işbirliği içerisinde çalıştıklarını belirterek, Rektör Coşkun'a teşekkür etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Coşkun ise Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı'na atanan Tiryaki'ye yeni görevinde başarılar diledi.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 05:21 Kaynak: AA
Tarsus, Bayburt Üniversitesi, Başsavcı, Bayburt
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