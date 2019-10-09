Son Dakika Haberleri: Başsavcı Uğurlu'dan Sivas Ticaret Borsasına ziyaret
Son Dakika Güncel Başsavcı Uğurlu'dan Sivas Ticaret Borsasına ziyaret

Başsavcı Uğurlu'dan Sivas Ticaret Borsasına ziyaret

51 dakika önce

Sivas Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu'nu ziyaret etti.

Başsavcı Uğurlu'dan Sivas Ticaret Borsasına ziyaret, System.String[]

Sivas Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu'nu ziyaret etti.

Borsadan yapılan açıklamaya göre, Sivas Ticaret Borsasının çalışmaları hakkında bilgi veren Hastaoğlu, "Şehrimize ve tüccarımıza akredite borsa olarak, kaliteli ve en iyi şekilde hizmet vermek için çalışıyoruz. Ticaret Borsası olarak her zaman kurumlarımızla iş birliği içerisinde faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz. İade-i ziyaretlerinden dolayı Sayın Başsavcıma teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Uğurlu ise Sivas'ın tarım ve hayvancılığının gelişmesine katkı sağlayan ve tüccara güzel hizmetlerde bulunan Hastaoğlu'na teşekkür etti.

Sivas'ın güzel bir şehir olduğunu, tarım ve hayvancılık yönü gelişmiş, kültürel ve tarihi zenginlikleri olan Sivas'ta görev yapmaktan mutlu olduğunu belirten Uğurlu, "Cumhuriyet Başsavcılığı olarak resmi kurumlarla ve sivil toplum örgütleriyle her zaman iş birliği içerisinde olacağız. Misafirperverliğiniz için teşekkür ediyor, çalışmalarınızda başarılar diliyorum." açıklamasında bulundu.

Başkan Hastaoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu'ya ziyaretin anısına Sivas'a özgü el yapımı ürünler hediye etti.

Başsavcı, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 12:38 Kaynak: AA
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