Başsavcı ve hakimden Başkan Şeylan'a ziyaret - Son Dakika

Başsavcı ve hakimden Başkan Şeylan'a ziyaret
VAN (İHA) – Van'ın Çatak ilçesinde göreve başlayan Cumhuriyet Başsavcısı Enes Yusuf Ayçiçek ve Hakim İrem Öztürk, Çatak Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan'ı makamında ziyaret etti.
VAN (İHA) – Van'ın Çatak ilçesinde göreve başlayan Cumhuriyet Başsavcısı Enes Yusuf Ayçiçek ve Hakim İrem Öztürk, Çatak Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan'ı makamında ziyaret etti.
Ziyarette konuşan Cumhuriyet Başsavcısı Ayçiçek, "Çatak'ta göreve başladığımız günden itibaren, ilçe halkının yakın ilgisi ve ev sahipliği bizi çok mutlu etti. Bu bağlamda bizleri yalnız bırakmayanlara tekrar teşekkür ediyorum. Görevimizin ilk günlerinde bizleri ziyaret ederek başarı dileyen başkanımızı bizlerde ziyaret etmek istedik" dedi.
Çatak Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan ise, "İlçemizde göreve başlayan başsavcımız ve hakime hanıma başarılar diliyorum. Nazik ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum" dedi. - VAN
Son Dakika Son Dakika: Türkiye'de 22 Eylül günü koronavirüs kaynaklı 65 can kaybı, 1692 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye ve Yunanistan, Doğu Akdeniz görüşmelerini İstanbul'da sürdürmek konusunda anlaştı Yasak olmasına rağmen 1500 kişilik düğün yapan AK Parti Milletvekili Yaman'a üst limitten ihlal cezası verildi Son dakika! Ünlü iş insanları Ali ve Sofu Altınbaş akaryakıt vurgunu operasyonunda gözaltına alındı Belediye otobüsünde maske kavgası! Şoför, kendisine bıçakla saldıran yolcuyu çakıyla yaraladı İntikam hırsı rahat bırakmadı! Babasını darbeden şahsı, döverek öldürdü Arkadaşlık isteğini kabul etmeyen kadını öldüren şahıs, aynı silahla intihar etti Sokak ortasında silah zoruyla genç kızı kaçırdılar! Ailesi peşine düşünce ortalık karıştı