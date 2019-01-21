Son Dakika Haberleri: Başsavcı Vekili Koç:  Hükümlülerimizin Kamuya Katkılarının Bir Örneği Olacaktır

Başsavcı Vekili Koç:  Hükümlülerimizin Kamuya Katkılarının Bir Örneği Olacaktır

15 dakika önce

Haber: Serpil KIRKESER / Kamera: İstanbul DHAHükümlüler, kamuya yararlı işlerde çalıştırılmalarına ilişkin imzalanan protokol kapsamında Sultangazi Atatürk Çifliği İlkokulu'nu boyadı, tadilat ve temizlik işlerini yerine getirdi.

Başsavcı Vekili Koç:  Hükümlülerimizin Kamuya Katkılarının Bir Örneği Olacaktır, System.String[]
Haber: Serpil KIRKESER/ Kamera: İstanbul DHA

Hükümlüler, kamuya yararlı işlerde çalıştırılmalarına ilişkin imzalanan protokol kapsamında Sultangazi Atatürk Çifliği İlkokulu'nu boyadı, tadilat ve temizlik işlerini yerine getirdi. Okula gelen İstanbul Cumhuriyet Başsavcı vekili Zafer Koç, 81 il merkezinde aynı anda bir çalışma yapıldığını belirterek, "15 tatil süresince tüm Türkiye'de hükümlülerimizin denetimli serbestlik kapsamında kamuya yararlı hizmet yükümlüğü kapsamında okullarımızın bakımı, onarımı ve boyanması ile ilgili bir kampanya başlanmıştır. Çok faydalı bir çalışma olmuştur.  Bu durum kamu yararlı hizmet yapılması cezasına çevrilen hükümlülerimizin kamuya katkılarının bir örneği olacaktır. Gayet güzel çalışmalar bu okulumuzda da devam etmektedir" dedi. Hükümlüler ise okul boyadıkları için mutlu olduklarını, çalışmaların iyi gittiğini, daha önce boya yapmadıklarını, meslek öğrendiklerini belirtti. 

Görüntü Dökümü:

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-Hükümlülerle röp

-Başsavcı vekili Zafer Koç ile röp

-Okuldan görüntü

-Hükümlülerden görüntü

-Genel ve detaylar

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 12:54 Kaynak: DHA

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