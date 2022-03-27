Başsavcı vekili oğlunun cinayetinde mesaj tutuklaması - Son Dakika
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Başsavcı vekili oğlunun cinayetinde mesaj tutuklaması

27.03.2022 14:47

Başsavcı vekili oğlunun cinayetinde mesaj tutuklaması Bakırköy'de bir alışveriş merkezinde eski kız arkadaşı Yağmur Sönmez'i öldürdükten sonra intihar eden annesi hakim babası ise başsavcı vekili Murat Bayırköylü'nün telefonundaki mesajlarda olaya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı.

Başsavcı vekili oğlunun cinayetinde mesaj tutuklaması

İSTANBUL - Bakırköy'de bir alışveriş merkezinde eski kız arkadaşı Yağmur Sönmez'i öldürdükten sonra intihar eden annesi hakim babası ise başsavcı vekili Murat Bayırköylü'nün telefonundaki mesajlarda olaya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Bayırköylü'nün arkadaşı Halil İbrahim G.'nin olaydan önce "Sen neden onu da öldürmüyorsun, fişek parasını ben veririm" şeklinde mesaj attığı öğrenildi.

Bakırköy'de 18 Mart'ta meydana gelen olayda, bir alışveriş merkezinin otoparkında Murat Bayırköylü eski sevgilisi Yağmur Sönmez ile tartışmıştı. Bayırköylü eski sevgilisini silah ile öldürdükten sonra intihar etmişti. Olayın ardından Bayırköylü'nün annesinin hakim babasının ise başsavcı vekili olduğu öğrenilmişti.

Olaya ilişkin araştırmalar sürerken, Murat Bayırköylü'nün arkadaşı Halil İbrahim G.'nin attığı mesajlar ortaya çıktı.

Halil İbrahim G.'nin, arkadaşı Murat Bayırköylü'ye "Sen daha önce de 17. kata çıkıp aşağıya inmedin mi?", "Sen neden onu da öldürmüyorsun?", "Sen kendini öldürdükten sonra etrafta benim için kendini öldürdü diye hava atacak. Fişek parasını ben veririm sen yeter ki o cesareti göster" şeklinde mesaj attığı öğrenildi.

Gözaltına alınan Halil İbrahim G. adliyede verdiği ifadesinde mesajların şaka amaçlı olduğunu söyledi. Halil İbrahim G. sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'kasten öldürmeye azmettirme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Başsavcı vekili oğlunun cinayetinde mesaj tutuklaması
Başsavcı vekili oğlunun cinayetinde mesaj tutuklaması
Başsavcı vekili oğlunun cinayetinde mesaj tutuklaması

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Başsavcı vekili oğlunun cinayetinde mesaj tutuklaması - Son Dakika


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