Başsavcı Vekili Tezcan Okullarda Çalışan Hükümlüleri Ziyaret Etti
1 saat önce
Karaman Cumhuriyet Başsavcı Vekili Osman Tezcan, Adalet Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı iş birliği kapsamında, Karaman'daki okullarda çalışan hükümlüleri ziyaret ederek, çalışmaları yerinde inceledi.
Karaman
Cumhuriyet Başsavcı
Vekili Osman Tezcan
, Adalet Bakanlığı
ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı iş birliği kapsamında, Karaman'daki okullarda çalışan hükümlüleri ziyaret ederek, çalışmaları yerinde inceledi. Fatih
Eğitim Çalışanları İlkokulu ve Ortaokulu'na gelen Tezcan, hükümlülerle bir süre sohbet etti.
Denetimli serbestlikten yararlanan mahkumların yaptığı çalışmaların önemine dikkati çeken Tezcan, şunları kaydetti:
"Bu yaptığınız iş çok önemli. Okullar açıldığında yarınımızın teminatı çocuklarımızın daha sağlıklı bir ortamda eğitimlerine devam etmelerine katkı sağlıyorsunuz. Bugün burada sizleri ziyaret edip, hal hatır sormak istedim. Projeyi basından takip eden duyarlı bir esnafımız da bize başvurarak, sizlere tatlı ikram etmek istedi. Kabul ettik. Bu hareket, başlattığımız işin kamuoyunda ses getirdiğinin bir işareti. Hem ağzımız tatlansın hem de içimiz ısınsın diye tatlı ikram ediyoruz. Sizlere kolay gelsin. Esnaf arkadaşımıza da duyarlı davranışından dolayı teşekkür ediyorum."
Adalet Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan proje kapsamında, Karaman'da denetimli serbestlik uygulamasından yararlanan 50 hükümlü, yarıyıl tatilinde belirlenen okullarda boya, tadilat ve temizlik işlerini yapıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 01:43 Kaynak: AA
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