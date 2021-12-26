Başsavcı Yağcı'dan Kovid-19 açıklaması - Son Dakika

MUĞLA Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı, Muğla E Tipi Kapalı Cezaevi'nde 34 hükümlünün kaldığı bir koğuşta 11 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı, Muğla E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda 30 kişilik bir koğuşta Kovid-19 testi pozitif çıkan bazı mahkumların hastalığı ağır atlattıklarına yönelik yapılan sosyal medya paylaşımlarının ardından yazılı açıklama yaptı. Başsavcı Yağcı açıklamasında sözkonusu koğuşta 34 hükümlünün bulunduğunu belirterek şöyle dedi: "11 kişinin testi pozitiftir. Ancak hiç birinin durumu ağır değildir. Hatta semptom dahi göstermedikleri görülmüştür. Kurumda 24 saat hazır tutulan sağlık görevlileri ile bu kişilerin takip ve kontrolleri düzenli olarak yapılmaktadır. İhtiyaca göre ilaç ve vitamin takviyesi de verilmektedir. Koğuştaki hükümlü ve tutuklulardan kendi iradesiyle aşı olmayan 1 hükümlü hariç geriye kalanların tamamı aşılıdır. Ceza infaz kurumlarımızda pandemi tedbirleri en üst seviyede ve titizlikle uygulanmaya devam edilmektedir. Halihazırda ağır durumda hiçbir Covid-19 hastası bulunmamaktadır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."