Muğla Cumhuriyet Başsavcısı: Ormanları yakanlar adalet önünde hesap verecek - Son Dakika

MUĞLA'nın merkez ilçesi Menteşe'de, 2021-2022 adli yıl açılışı, Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı. Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı, ormanları yakan herkesin adalet önünde hesap vereceğini söyledi.

Muğla Cumhuriyet Meydanı'nda, hakim, savcı ve avukatların katılımıyla adli yıl açılış töreni gerçekleştirildi. Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı ve Baro Başkanı Cumhur Uzun, törende, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, konuşma yapan Başsavcı Yağcı, orman yangınlarına dikkat çekti. Yağcı, yeni adli yılın heyecanını yaşadıklarını belirterek, "Esasen kesintisiz sürdürülen yargı hizmeti adli tatil boyunca sadece acil olmayan işlerine biraz ara verdi. Acil yargı hizmetlerimiz 7 gün 24 saat sürüyor. Bitmeyen pandemi ve ciğerlerimizi yakan orman yangınları keyfimizi kaçırsa da hayat devam ediyor. Yangınlara ilişkin soruşturmaları da çok yönlü olarak ve titizlikle yürütüyoruz. İster kasten olsun, ister tedbirsizlikle ormanları yakan herkes, adalet önünde hesap verecektir" dedi.