Başsavcı Yapar'dan Başkan Atıcı'ya iade-i ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başsavcı Yapar'dan Başkan Atıcı'ya iade-i ziyaret - Son Dakika

Başsavcı Yapar'dan Başkan Atıcı'ya iade-i ziyaret

6 saat önce

Milas Cumhuriyet Başsavcısı Hayrullah Yapar, Milas Ziraat Odası Başkanı İsmail Atıcı'ya iade-i ziyarette bulundu.

Başsavcı Yapar'dan Başkan Atıcı'ya iade-i ziyaret, System.String[]

Milas Cumhuriyet Başsavcısı Hayrullah Yapar, Milas Ziraat Odası Başkanı İsmail Atıcı'ya iade-i ziyarette bulundu.


Kısa bir süre önce Milas Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Hayrullah Yapar, yoğun bir programla hayırlı olsun ziyaretlerini kabul ettikten sonra iade-i ziyaretlerde bulunuyor. Başsavcı Yapar, daha önce ziyarette bulunarak hayırlı olsun dileklerinde bulunan Milas Ziraat Odası Başkanı İsmail Atıcı'yı makamında ziyaret etti.


Başsavcı Yapar, Milas Ziraat Odası Başkanı İsmail Atıcı'ya ve yönetim kuruluna başarılar diledi.


Ziyaretten memnuniyet duyduğunu ifade eden Başkan Atıcı, Başsavcı Yapar'a Milas Ziraat Odası binasını ve birimlerini gezdirdi, ilçenin tarımsal potansiyeli ve bahçedeki anıt zeytin ağacı hakkında bilgi sundu.


Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. - MUĞLA

Başsavcı, Milas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 04:26 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Ocak ayında 14,8 milyar dolar olan ihracat, Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı Samsun'da TIR'a arkadan çarpan iş adamı ağır yaralandı Diyarbakır'da bir kişi koronavirüsü şüphesiyle hastaneye başvurdu

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2020 22:42:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Başsavcı Yapar'dan Başkan Atıcı'ya iade-i ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]