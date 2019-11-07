Gaziantep Cumhuriyet Başsavcısı Ali Ulvi Yılmaz, "Bizlere düşen adil olmaya gayret etmek. Adil olmaya gayret ederken de toplumdan kendimizi soyutlamadan mesleğimizi yapmaya çalışmalıyız. Biz toplum için varız, varlık sebebimiz bu toplum. Amacımız da bu topluma doğru, dürüst hizmet etmek." ifadesini kullandı.

Gaziantep Üniversitesinden (GAÜN) yapılan yazılı açıklamaya göre, Başsavcı Yılmaz, Hukuk Fakültesi Amfisi'nde Savcılık Mesleğinin Temel Esasları Konferansında yaptığı açıklamada hakim savcılık mesleğinin önemine değindi.

Hakim ve savcılığın çok kutsal bir meslek olduğunu belirten Yılmaz, şöyle devam etti:

"Hakim, savcılıkta en çok sevdiğimiz, bizi en çok mutlu eden kısmı manevi tatmin. Mesleğimiz, eğer insanlara yardım etme isteğiniz varsa inanılmaz derecede bir fırsat. Çünkü toplumsal hayatta, ilişkilerde ister istemez nizalara düşülüyor. Farklı beklentiler, farklı zeka, kültür seviyeleri, alışveriş hukukundan kaynaklanan nizalar. Haliyle adliyeler, devletin var olduğu günden bugüne adalet sistemi bu dünyada süregelmiş ve olması gereken bir sistem. Mutlak adalet, inancımıza göre yaradanın özelliğidir. Bizlere düşen adil olmaya gayret etmek. Adil olmaya gayret ederken de toplumdan kendimizi soyutlamadan mesleğimizi yapmaya çalışmalıyız. Biz toplum için varız, varlık sebebimiz bu toplum. Amacımız da bu topluma doğru, dürüst hizmet etmek."

Başsavcı Yılmaz, öğrencilere tavsiyelerde bulunarak, "Sizden çok kaliteli olmanızı bekliyoruz. Şu anda en büyük ihtiyacımız, mesleki anlamda, entelektüel anlamda kalite bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Rektör Prof. Dr. Ali Gür, ciddi tecrübe kazanmış insanlarla öğrencileri buluşturmayı önemsediklerini kaydetti.