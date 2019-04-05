Son Dakika Haberleri: Başsavcı Yılmaz'dan, Şehit Ailesine Ziyaret

Başsavcı Yılmaz'dan, Şehit Ailesine Ziyaret

1 saat önce

Şırnak Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Yılmaz, şehit ailesine ziyarette bulundu.

Başsavcı Yılmaz'dan, Şehit Ailesine Ziyaret, System.String[]
Şırnak Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Yılmaz, şehit ailesine ziyarette bulundu.

Başsavcı Yılmaz, 2008'de Iğdır'da vatani görevini yaparken PKK'lı teröristlerin yola döşediği mayına basarak şehit olan Mesut Sanır'ın ailesini Şehri Nuh Mahallesinde ziyaret etti.

Şehit babası Salih Sanır ile görüşen Yılmaz, her zaman şehit ailelerinin yanında olduklarını belirtti.

Yılmaz, "Evlatlarımız vatanımızın bölünmez bütünlüğünü müdafaa etmek için gözlerini kırpmadan şehit oldular. Şehit olurken de bizlere emanet olarak siz değerli ailelerini bıraktı. Biz de bu emanete her zaman sahip çıkacağız. Kapımız her konuda sizlere açıktır." dedi.

Baba Sanır da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, vatan için her türlü fedakarlığı yapmaya hazır olduklarını söyledi.

Yılmaz, daha sonra 2013'te maden ocağında göçük altında kalarak yaşamını yitiren Gürgün Özen'in Yeşilyurt Mahallesindeki ailesini ziyaret etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 02:36 Kaynak: AA

Şırnak, Başsavcı, Güncel
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