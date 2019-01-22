Başsavcı Yükümlülerle Okul Boyadı
1 saat önce
Bursa'daki denetimli serbestlik yükümlüleri, Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Uğurhan Kuş ile birlikte okulun boya ve tadilat çalışmalarını yaptı.
Bursa
'daki denetimli serbestlik yükümlüleri, Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Uğurhan Kuş ile birlikte okulun boya ve tadilat çalışmalarını yaptı. Adalet Bakanlığı
ile Milli Eğitim Bakanlığı arasındaki işbirliği kapsamında denetimli serbestlik bünyesindeki yükümlüler, okulların boya ve tadilat işlemlerini yaptı. Gemlik
Açık Ceza İnfaz Kurumu İş Yurtları Müdürlüğü'nde üretilen 45 takım sıra, 1 ana sınıfı takımı, 3 öğretmen kürsüsü, 3 sınıf dolabı da Selçukgazi İlkokulu'na teslim edildi.
İlkokuldaki boyama ve tadilat işlerine Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Uğurhan Kuş ve İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger
de katıldı. Yükümlülerin bu tür sosyal faaliyetlerle topluma faydalı işlerde çalıştığını ifade eden Başsavcı Kuş, "Bugün de denetimli serbestlik uygulamaları kapsamında okullarda ağaçlandırma ve boyama işleri yapıldı. Şu anda 81 ilimizde bütün boyama ve tadilat işleri yapılıyor. Biz de bu amaçla burada toplandık. Hem yükümlülerimizin kamuya yararlı işlerde çalışması hem de okullarımızın eksikliklerinin giderilmesi için böyle bir uygulama gerçekleştirdik" dedi. - BURSA
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 09:46 Kaynak: İHA
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