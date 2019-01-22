Son Dakika Haberleri: Başsavcı Yükümlülerle Okul Boyadı

Başsavcı Yükümlülerle Okul Boyadı

1 saat önce

Bursa'daki denetimli serbestlik yükümlüleri, Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Uğurhan Kuş ile birlikte okulun boya ve tadilat çalışmalarını yaptı.

Başsavcı Yükümlülerle Okul Boyadı, System.String[]
Bursa'daki denetimli serbestlik yükümlüleri, Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Uğurhan Kuş ile birlikte okulun boya ve tadilat çalışmalarını yaptı.

Adalet Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasındaki işbirliği kapsamında denetimli serbestlik bünyesindeki yükümlüler, okulların boya ve tadilat işlemlerini yaptı. Gemlik Açık Ceza İnfaz Kurumu İş Yurtları Müdürlüğü'nde üretilen 45 takım sıra, 1 ana sınıfı takımı, 3 öğretmen kürsüsü, 3 sınıf dolabı da Selçukgazi İlkokulu'na teslim edildi.

İlkokuldaki boyama ve tadilat işlerine Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Uğurhan Kuş ve İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger de katıldı. Yükümlülerin bu tür sosyal faaliyetlerle topluma faydalı işlerde çalıştığını ifade eden Başsavcı Kuş, "Bugün de denetimli serbestlik uygulamaları kapsamında okullarda ağaçlandırma ve boyama işleri yapıldı. Şu anda 81 ilimizde bütün boyama ve tadilat işleri yapılıyor. Biz de bu amaçla burada toplandık. Hem yükümlülerimizin kamuya yararlı işlerde çalışması hem de okullarımızın eksikliklerinin giderilmesi için böyle bir uygulama gerçekleştirdik" dedi. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 09:46 Kaynak: İHA

Başsavcı, Bursa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Polise Vurmaya Çalışan Alkollü Sürücüyü Çevredekiler Linç Etmek İstedi Oturdukları Evde Ölü Bulunan Abla Kardeşin Katili, Eski Sevgili Çıktı

Sürücü Kursu Yöneticileri, Adını Bile Yazamayan 78 Kişiye Ehliyet Verdi Harçlığını Arkadaşıyla Paylaşan Küçük Çocuk Herkesi Ağlattı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.1.2019 10:58:49. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başsavcı Yükümlülerle Okul Boyadı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]