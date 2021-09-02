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Başsavcı Yurdagül: "Milletimizin adalet beklentisini özverili çalışmalarla yerine getireceğiz" - Son Dakika

Başsavcı Yurdagül: "Milletimizin adalet beklentisini özverili çalışmalarla yerine getireceğiz"

02.09.2021 16:34
Başsavcı Yurdagül:

Kırşehir Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, yeni adli yılın açılışı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Kırşehir Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, yeni adli yılın açılışı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başsavcı Yurdagül mesajında; adil, tarafsız, bağımsız, etkili ve süratli biçimde mesai mefhumu gözetmeksizin adliye personelinin çalışmalarını yürüteceğini aktardı. Başsavcı Ömer Faruk Yurdagül; "Anayasaya göre devletin temelini teşkil eden 3 ana erkten biri olan yargı erkinin bağımsız, tarafsız ve vatandaşın beklentisine uygun süratte ve etkinlikte hizmet üretmesi yeni adli yılla ülke genelinde ve Kırşehir özelinde önceliğimiz olacaktır. Adalet Teşkilatı olarak bugüne kadar olduğu gibi 2021-2022 yılında da hizmetin en iyisine layık olduğundan kuşkumuz olmayan yüce milletimizin adalet beklentisini özverili çalışmalarla yerine getireceğiz" ifadelerini kullandı. - KIRŞEHİR

Başsavcı Yurdagül: Milletimizin adalet beklentisini özverili çalışmalarla yerine getireceğiz

Cumhuriyet, Başsavcı, Kırşehir, Adalet, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Başsavcı Yurdagül: 'Milletimizin adalet beklentisini özverili çalışmalarla yerine getireceğiz' - Son Dakika


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