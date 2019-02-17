Başsavcıdan Öğrencilere Hukuk ve Adalet Dersi
49 dakika önce
Başsavcıdan öğrencilere hukuk ve adalet dersiBARTIN - Bartın Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir tarafından İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerine hukuk ve adalet konulu ders verildi.
Başsavcıdan öğrencilere hukuk ve adalet dersi
BARTIN - Bartın
Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir
tarafından İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerine hukuk ve adalet konulu ders verildi. Adalet Bakanlığı
ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan ve ülke genelinde uygulamaya alınan Türkiye
'de Adalete Daha İyi Erişim İçin Koruyucu Hukuk Uygulamalarının Geliştirilmesi Projesi kapsamında Bartın'da Hukuk ve Adalet dersleri veriliyor. Bu kapsamda Bartın Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir tarafından İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerine hukuk ve adalet konulu ders verildi.
Bartın Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bugün çocuklarla bir araya gelmemiz hukuk ve adalet dersimizle ilgili hem farkındalık hem de çocuklarımızda daha bu yaşta başlayan ve bu süreçte adalet duygusunu önemini değerini kavramak hem bir diğer acıdan ona rol model olmak ahlakı gelecekte onlara neler beklediğini, okumanın önemini, eğitimin önemini sadece kitap okumak veya ders çalışmak aynı zamanda kitap okumakta hayatın önemini çok büyük önem hitap ettiğini bunun yanında yine çocukların ideallerini hayalleri bu hayallerini başarılı olabileceğini bizlerinde onlar gibi olduğu göstermek bunun yanında ayrıca vatan sevgisini bayrak sevgisini millet sevgisini aşılamak çalıştıkları ve azmettikleri zaman başaramayacakları iş olmadığını onlara kendi hayatımızdan örnekler vererek anlatmak bunun temelinde hayatların her döneminde adil olmalarını sağlamak adaletli bir yaşam kurmalarını temin etmek bu çocukların ders temelinde amaçladığımız adalet ve hukuka saygısını arttırmak" dedi. 2019 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte Bartın merkezi İmam Hatip Okulunda 6'ncı, 7'nci ve 8'inci sınıflardaki öğrencilere bu dersin seçmeli olarak verilmeye başlandı. Her gün farklı okulları ziyaret ederek bu derse katılım sağladıklarını ifade eden Başsavcı Aydemir, tüm öğrencilerin derse ilgi gösterdiğini söyledi
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Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 12:02 Kaynak: İHA
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