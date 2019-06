Başsavcıdan uyuşturucu kullananlara çağrı

İnegöl Cumhuriyet Başsavcısı Zekeriya Alper İnanç, geçtiğimiz günlerde 49 kişinin göz altına alındığı operasyon ile alakalı açıklamalarda bulundu.

İnegöl Cumhuriyet Başsavcısı Zekeriya Alper İnanç, geçtiğimiz günlerde 49 kişinin göz altına alındığı operasyon ile alakalı açıklamalarda bulundu. İnanç, "Bu soruşturma bugüne kadar uyuşturucu madde satıcılarına yönelik yapılan en geniş çaplı soruşturmadır. Birkaç ay boyunca emniyet ve jandarma ile birlikte çok titiz bir soruşturma yürüttük. Şu ana kadar soruşturma da 34 kişi tutuklandı" dedi.



İnegöl Adliyesi'nde İlçe Emniyet Müdürü Ramiz Erçetin ve İlçe Jandarma Komutanı Ferruh Maden ile birlikte açıklama yapan Cumhuriyet Başsavcısı Zekeriya Alper İnanç, "İnegöl'de uyuşturucu madde ticarete yapanlara yönelik çok ciddi bir operasyon gerçekleştirdik. Bu soruşturma bugüne kadar uyuşturucu madde satıcılarına yönelik yapılan en kapsamlı soruşturmadır. Birkaç ay boyunca çok titiz bir soruşturma yürüttük. Şu ana kadar soruşturmada 34 kişi tutuklandı. Bugün alınacak ifadeler sonucunda bu sayının artma ihtimali bulunmaktadır. Ben verdikleri emek doğrultusunda ilçe emniyet müdürümüze, ilçe jandarma komutanımıza, kaymakamımıza ve onlara bağlı çalışan ekiplere çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.



İnanç, "Uyuşturucu madde kullanımı ve ticareti hakkında, çocuklarımızı ve gençlerimizi korumak adına elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Dolayısıyla tekrar ilçemizdeki yaşayan vatandaşlarımıza seslenmek istiyorum; kapımız her zaman vatandaşlarımıza açık. Uyuşturucu madde kullananlar bu illetten kurtulabilmek için buraya gelebilirler. Bizler zaten uyuşturucu madde kullananlara ilk etapta ceza vermiyoruz. Onların tedavisini üstleniyoruz. Hastanelerimiz ve AMATEM vasıtasıyla tedavilerini üstleniyoruz. Ceza da vermiyoruz. Maksadımız uyuşturucu kullananları tedavi ettirmek. Yine belirtmek isterim ki bu mücadele noktasında emniyetimize ve jandarmamıza halkımızın destek vermesi gerekiyor. Anne babalarımız, öğretmenlerimiz, müdürlerimiz çocuklarımızı takip etmeliler. Muhtarlarımız da konuyla alakalı mahallelerdeki durumu bizlere bildirirlerse biz elimizden gelen her türlü desteği onlara vermeye hazırız. Suçlarla ancak bu şekilde mücadele ederiz. Uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin kullanımı son dönemlerde hem ilçemizde hem de ülkemizde artış gösteriyor. Uyuşturucu satıcıları çocuklarımızı hedef olarak alıyorlar. Çünkü hem ekonomik olarak hem de ülkenin geleceği olarak çocuklarımız büyük önem teşkil ediyor. Biz onları korumak adına elimizden gelen her şeyi yapmalıyız. Özellikle son dönemlerde ekstazi, bonzai gibi sentetik maddelerin kullanımında artış yaşanmakta. Bu sentetik maddeler esrara göre çok daha fazla zarar veriyor. Çocuklarımız için sentetik maddeler çok daha fazla tehlikeli. Kullanan kişilere sosyolojik ve psikolojik olarak büyük zarar veriyor" diye konuştu.



İnanç, "Uyuşturucu madde ticareti yapanlara çok ağır cezalar var. Ceza kanununda 10 yıldan 30 yıla kadar yaptırımlar mevcut. Çocuklara uyuşturucu madde satışı yapıldığı zaman cezalar bir kat daha artıyor. Bu anlamda ceza kanunun yönünden eksikliklerimiz yok. Bu mücadeleyi kolluk kuvvetleri olarak veya savcılık olarak tek başımıza yapmamız mümkün değil. Halkımızdan destek istiyoruz. İnşallah el birliğiyle uyuşturucu madde ticaretinin önüne ilçemizde geçeceğimize inanıyoruz" diyerek sözlerini sonlandırdı. - BURSA

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Uyuşturucu imalathanesine çevrilen villada genetiği değiştirilmiş esrar ele geçirildi!

Son 9 ayın zirvesinde! Altın haftayı yükselişle kapattı

Oyuncu Gizem Karaca, köpeğinin bulunması için takipçilerinden yardım istedi

Aldatıldığını ortaya çıkaran kocanın "casus yazılım" cezası bozuldu