Başsavcılardan Trump'a

ABD'nin 16 eyaletinin başsavcısı Başkan Donald Trump'a, Savunma Üretim Yasası'nı devreye sokarak özel sektörün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede kritik olan malzemelerin üretimini artırmasını sağlaması çağrısında bulundu.

Wisconsin Başsavcısı'nın öncülük ettiği 16 eyalet başsavcısı, Trump'a 1950'de Kore Savaşı için çıkarılan Savunma Üretim Yasası'nı devreye sokması için mektup gönderdi.

Başsavcılar mektubunda "Kritik malzemelerin eksikliğinden dolayı şu anda feci sonuçların görülmesinin eşiğindeyiz. Federal hükümet şu anda kararlı şekilde adım atmalı ve ihtiyaç duyulan malzemelerin bir an önce üretilmesi ve dağıtılması için tüm yetkilerini kullanmalı." ifadesini kullandı.

Mektuplarında, sağlık çalışanlarının yeterli maske ve benzeri korunma ekipmanlarına sahip olmadığı konusunda uyarıda bulunarak durumun sağlık çalışanları için tehlikeli bir hal almaya başladığına dikkati çeken başsavcılar, "Derhal Savunma Üretim Yasası'nı tam olarak devreye sokup eyaletlerimize kritik malzemelerin gelmesini sağlamalısınız." değerlendirmesinde bulundu.

Savcıların yanı sıra birçok vali ve sivil toplum kuruluşu da Trump'a Savunma Üretim Yasası kapsamında yetkilerini kullanarak özel sektörün üretimini yönlendirme çağrısında bulunuyor.

Federal Acil Durum Yönetim Ajansı (FEMA), dün, söz konusu yasanın verdiği yetkileri sınırlı ölçüde daha fazla test kiti alınması için kullandığını açıklamış, daha sonra bu yasanın test kiti alınması için gerekmediğini ifade etmişti.

ABD Savunma Bakanlığı Satınalmadan Sorumlu Müsteşarı Ellen Lord, bugün düzenlediği basın toplantısında, Pentagon'un söz konusu yasanın birinci ve üçüncü maddelerini baz aldığını belirtti.

Yasanın birinci maddesi savunma ekipmanlarının üretimine hız verilmesini, üçüncü maddesi ise Pentagon'un bazı savunma şirketlerine üretimlerini hükümetin talebi doğrultusunda yapması için çeşitli teşvikler vermesini öngörüyor.

Ancak Lord, yasanın tam uygulanmasının tüm özel sektöre hükümet tarafından el konulması anlamına geldiğini ve bunun henüz söz konusu olmadığını ifade etti.

Savunma Üretim Yasası, Kore Savaş'ından hemen önce çıkarılmıştı. Söz konusu yasa ABD Başkanı'na özel sektörün ülkenin acil ihtiyacı olan ürünler üretmesini sağlaması konusunda yetki veriyor.

Başkan, gerekli gördüğü takdirde ülkenin karşı karşıya kaldığı acil durum için şirketlere belirli bazı malzemeler ürettirmek için bu yasa kapsamındaki yetkisini kullanabiliyor.