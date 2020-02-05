Başsavcılığın itiraz üzerine Yüksekova eski belediye başkanı Yaşar'ın tutukluluk halinin devamına... - Son Dakika

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Başsavcılığın itiraz üzerine Yüksekova eski belediye başkanı Yaşar'ın tutukluluk halinin devamına...
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Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığının hakkında "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan dava açılan eski Yüksekova Belediye Başkanı Remziye Yaşar'ın tahliyesine yönelik itirazı üzerine Yaşar'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi.
Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 12:00 Kaynak: AA
Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığının hakkında "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan dava açılan eski Yüksekova Belediye Başkanı Remziye Yaşar'ın tahliyesine yönelik itirazı üzerine Yaşar'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi.
Hakkari 1. Ağır Ceza Mahkemesinde önceki gün görülen duruşmaya SEGBİS ile katılan Yaşar'ın "adli kontrol şartıyla tahliye edilmesi" kararına Başsavcılık itiraz etti. İtirazı değerlendiren 2. Ağır Ceza Mahkemesi, tahliye kararını durdurarak Yaşar'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.
Başsavcılıkça terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 17 Ekim'de tutuklanan Yaşar, İçişleri Bakanlığınca görevinden uzaklaştırılmıştı.
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