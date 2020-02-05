Başsavcılığın itiraz üzerine Yüksekova eski belediye başkanı Yaşar'ın tutukluluk halinin devamına... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başsavcılığın itiraz üzerine Yüksekova eski belediye başkanı Yaşar'ın tutukluluk halinin devamına... - Son Dakika

Başsavcılığın itiraz üzerine Yüksekova eski belediye başkanı Yaşar'ın tutukluluk halinin devamına...

6 saat önce

Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığının hakkında "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan dava açılan eski Yüksekova Belediye Başkanı Remziye Yaşar'ın tahliyesine yönelik itirazı üzerine Yaşar'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Başsavcılığın itiraz üzerine Yüksekova eski belediye başkanı Yaşar'ın tutukluluk halinin devamına..., System.String[]

Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığının hakkında "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan dava açılan eski Yüksekova Belediye Başkanı Remziye Yaşar'ın tahliyesine yönelik itirazı üzerine Yaşar'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Hakkari 1. Ağır Ceza Mahkemesinde önceki gün görülen duruşmaya SEGBİS ile katılan Yaşar'ın "adli kontrol şartıyla tahliye edilmesi" kararına Başsavcılık itiraz etti. İtirazı değerlendiren 2. Ağır Ceza Mahkemesi, tahliye kararını durdurarak Yaşar'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Başsavcılıkça terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 17 Ekim'de tutuklanan Yaşar, İçişleri Bakanlığınca görevinden uzaklaştırılmıştı.

Yüksekova, Başsavcı, Hakkari, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 12:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Türkücü Aydın Aydın'dan üç dilde koronavirüs şarkısı: Korona var öpme
Son dakika: Van'da çığ faciasının meydana geldiği bölge uyarıların ardından boşaltıldı Van Hastanesi'ne getirilen yaralıların isimleri megafonla birer birer açıklandı Mansur Yavaş, Van'daki çığ felaketi için başsağlığı paylaşımında bulundu

Son Dakika Haberleri
18:08 Türkücü Aydın Aydın'dan üç dilde koronavirüs şarkısı: Korona var öpme
17:40 Acun Ilıcalı'nın yengesi Olcay Ilıcalı hayatını kaybetti
17:32 Van'daki çığ faciasının ardından ünlü isimlerden peş peşe paylaşımlar!
15:52 Müge Anlı'da şaşkına çeviren dolandırıcılık! 300 kilo altın için 600 rekat namaz kıldılar
15:48 Oyuncu ve yönetmen Tunca Yönder vefat etti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2020 18:20:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Başsavcılığın itiraz üzerine Yüksekova eski belediye başkanı Yaşar'ın tutukluluk halinin devamına... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]