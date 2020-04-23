Başsavcılığın itirazı üzerine tutuklandılar - Son Dakika

Başsavcılığın itirazı üzerine tutuklandılar

Sinop'un Gerze ilçesinde hırsızlık şüphesiyle gözaltına alınıp mahkemece adli kontrolle salıverilen 5 şüpheli, başsavcılığın itirazı üzerine tutuklandı.

Sinop'un Gerze ilçesinde hırsızlık şüphesiyle gözaltına alınıp mahkemece adli kontrolle salıverilen 5 şüpheli, başsavcılığın itirazı üzerine tutuklandı.

Gerze'de hırsızlık olaylarına karıştığı belirlenen ve Gerze İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanan 6 şüpheliden 1'inin tutuklanıp, 5'inin adli kontrol şartıyla salıverilmesine ilişkin karara Gerze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir üst mahkemeye itirazda bulunulmuştu. Mahkeme, Gerze Cumhuriyet Başsavcılığının itirazını değerlendirerek denetimli serbestlik verilerek salıverilen 5 zanlının tutuklanmasına hükmetti. - SİNOP

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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