Başsavcılık: "Barış Pehlivan'ın cezaevinde darp edildiği iddiası asılsızdır" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başsavcılık: 'Barış Pehlivan'ın cezaevinde darp edildiği iddiası asılsızdır' - Son Dakika

Başsavcılık: "Barış Pehlivan'ın cezaevinde darp edildiği iddiası asılsızdır"

7 saat önce

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Oda TV Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan'ın cezaevinde darp edildiği iddiasının asılsız olduğunu açıkladı.

Başsavcılık:

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Oda TV Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan'ın cezaevinde darp edildiği iddiasının asılsız olduğunu açıkladı.

Oda TV Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan, MİT şehidinin cenaze törenine ilişkin yapılan haber nedeniyle geçtiğimiz günlerde 'istihbarat faaliyeti ile ilgili bilgi ve belgeleri ifşa etmek' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Bazı basın yayın organlarında Barış Pehlivan'ın cezaevinde darp edildiği iddiası üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Silivri Cezaevi Savcılığı tarafından inceleme yapıldığı ve kamera görüntülerinin izlendiği aktarılarak iddiaların asılsız olduğu duyuruldu. Pehlivan'ın hiçbir infaz koruma memuru tarafından darp edilmediği ve kötü muameleye uğramadığı da açıklamada belirtildi.

Öte yandan, Barış Pehlivan'ın cezaevi idaresine ya da savcılığına bu konuda sözlü ya da yazılı herhangi bir müracaatı olmadığı öğrenildi.

(Melike İnal/İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 09:35 Kaynak: İHA
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